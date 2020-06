Norwegians vd: Det är inte över än

Vårens storm som satte bolaget farligt nära konkurs har inte blåst förbi. För Norwegians vd Jacob Schram skakar rodren fortfarande. – Att vi får in mer cash är lika viktigt som att du och jag har blod i kroppen, säger han.

Konkurrenterna börjar en efter en starta motorerna. Och Norwegian vill inte vara sist upp i luften. Snart återupptas närmare 80 flyglinjer. 20 av 160 flygplan tas i bruk. 600 anställda kallas tillbaka från permittering. Totalt ska 900 piloter och kabinpersonal få bolaget att flyga igen.

Men det här var långt ifrån en självklarhet för bara några månader sedan. Och svängarna har varit tvära.

30 januari 2020. WHO klassar utbrottet av det nya coronaviruset som ett internationellt hälsonödläge. 7 mars. Norwegian ställer in alla flyg från Oslo till Milano, till följd av att viruset nu sprids i Italien. 13 mars. Europa är pandemins epicentrum, enligt WHO. 16 mars. Norwegian ställer in 85 procent av sina flygningar och permitterar 7 300 av omkring 10 000 medarbetare.

Efter det har ovisshet, krisförhandlingar och räddningsplaner skakat om tillvaron för många av bolagets anställda, eller Rednose warriors, som de numera har kommit att kalla sig internt. I stödgruppen "Support Norwegian" på Facebook har drygt 60 000 personer anslutit, flera av dem jobbar i kabin eller cockpit.

Hashtaggarna #rednosewarrior och #wewillflyagain används flitigt, tillsammans med bilder från tidigare arbetsdagar i luften – med glittrande solnedgångar och besättningsmedlemmar i välstrukna uniformer.

Det är inte ett lätt jobb han har, Jacob Schram. Omkring tre månader efter att han tillträdde som ny vd för Norwegian stod bolaget på randen till konkurs.

– Det är väldigt härligt att vara i en situation där man kan ge goda nyheter och inte bara dåliga besked. Det är jag superglad för, säger Jacob Schram, i en halvstressad men lättad ton när han ringer upp. Efter att TT har bett om en intervju i över fem veckor har han nu hittat tid till ett sju minuter långt telefonsamtal.

Från början av året till i dag har aktien fallit med drygt 90 procent. Schram tar ett djupt andetag när han får frågan om hur han har upplevt de senaste månaderna.

– Det startade med krishantering i början på mars, och det var verkligen fullständigt kris.

Det handlade om att agera – och snabbt. Kunderna och personalen skulle flygas hem säkert. Därefter skulle så gott som alla flygplan parkeras.

– Det gällde att kapa kostnaderna kritiskt fort. Och det klarade vi. Många blev permitterade och dessvärre var vi tvungna att försätta det svenska och danska dotterbolaget i konkurs. Det var inget vi ville göra, men det var en konsekvens av den mycket svåra situationen, säger Jacob Schram.

Det har också varit det svåraste med att sitta vid rodret i stormen – att låta anställda gå.

– Visst handlar det om att hålla igång bolaget, men det är oerhört synd att så många människoliv har drabbats på olika sätt.

Norwegian var ute på en tunn finansiell is redan innan pandemin tagit över. Norwegian-aktien tappade i fjol cirka 60 procent av sitt börsvärde till följd av problem att hantera skulder och en lönsamhet som pressades hårt av miljardsmällar från problemen med olycksplanet Boeing 737 Max och krånglande motorer på flygplansmodellen Dreamliner. Aktien i Norwegian har sedan årsskiftet rasat med nästan 90 procent. Skuldrekonstruktionen och nyemissionerna i maj har dessutom inneburit att nya storägare har dykt upp i form av bland annat det Hongkongbaserade leasingbolaget BOC Aviation, som via moderbolaget Bank of China i slutändan kontrolleras av den kinesiska staten. Det blev en brakförlust för Norwegian för första kvartalet i år. Förlusten före skatt landade på 3,3 miljarder norska kronor. Under motsvarande period i fjol blev förlusten för det krisande flygbolaget närmare två miljarder norska kronor. Intäkterna rasade med 19 procent till 6,5 miljarder norska kronor.

Kort därefter stod ledningen inför det faktum att företaget måste struktureras om finansiellt för att överleva, enligt vd:n.

– Vi klarade det mirakulöst, men det var inte hela tiden som man trodde att det skulle gå.

I dagsläget jobbar bolaget med att ta fram ett "nytt Norwegian" där Norden är kärnan i verksamheten, men även Europalinjer och långdistanslinjer kommer att finnas med.

Fast stormen, den är långt ifrån över.

Nästa ödesdag är årsstämman den 30 juni. Då är förhoppningen att aktieägarna ska godkänna en nyemission, efter att bolaget nyligen genomfört en skuldrekonstruktion på 12,7 miljarder norska kronor. Får de grönt ljus öppnas möjligheten för statliga lånegarantier på tre miljarder kronor.

Schram låter hoppfull och berättar att bolaget har en god dialog med flera myndigheter i både Norge och Sverige. Men behovet av nya pengar är fortfarande skriande.

– Vi kommer att behöva mer pengar. Att vi får in mer cash är lika viktigt som att du och jag har blod i kroppen. Pengarna är bolagets syre. Om vi förlorar för mycket blod så dör vi.

– Att vi nu kan starta upp beror på att det gäller flygningar inom närtid och vi har därmed översikt över våra kostnader och intäkter.

Redan under nästa år ska bolaget återigen vara den "pålitliga, billiga aktören som passagerarna kan räkna med", även om det inte blir i samma skala som det var i början av 2020. Men om coronakrisen håller i sig kommer Norwegian behöva ytterligare omkring 2,2 miljarder norska kronor om ett år, enligt bolagets årsredovisning.

– Det är inte över än, säger Jacob Schram.