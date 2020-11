Norwegian på ruinens brant – ungerskt billigbolag hotar

Norwegian får inte mer direktstöd av den norska regeringen. Nu skär man ner till enbart inrikesflyg i Norge. Bolagets vd Jacob Schram utesluter inte konkurs. Bland gamarna som kretsar finns det ungerska billigflyget Wizz Air.

Norwegian permitterar 1 600 anställda och fortsätter flyga enbart inrikestrafik i Norge med sex flygplan. Det meddelade bolaget på måndagskvällen. Bolaget parkerar ytterligare 15 flygplan av en flotta som en gång bestod av närmare 160 flygplan.

Det blir följden av ett oväntat kärvt besked från Norges näringsminister Iselin Nybø från det liberala Venstrepartiet. Norges regering stänger dörren för direktstöd till Norwegian och bara kommer att ge allmänt stöd till flygindustrin för att säkra miniminivåer av inrikesflygningar.

Norwegian-aktien rasade med nästan 17 procent efter det att Norges regering klargjort att det inte blir mer direktstöd till lågprisflygbolaget. Under eftermiddagshandeln återhämtade sig aktien något, men facit hittills i år är minus 98 procent i börsvärde.

Det krisdrabbade 27-åriga lågprisflygbolaget hade redan inför coronakrisen stora finansiella problem, med flera års förluster och ett växande skuldberg i bagaget.

Enligt finländska Finavias webbplats har Norwegian hittills upprätthållit vissa flygningar mellan Helsingfors och Oslo och från Finland till vissa destinationer i Spanien och på Kanarieöarna.

Norwegian har inte gett upp ännu, konstaterar branschexperten och journalisten Jan Ohlsson efter att ha följt beskeden från Norwegian och den norska regeringen under måndagen.

– Men det är klart att situationen är väldigt krisartad nu, säger han till nyhetsbyrån TT.

Strategiskt ser Ohlsson det finansiellt betydligt starkare ungerska lågprisflygbolaget Wizz Airs satsningar på billiga norska inrikesflygningar som det kanske största hotet mot Norwegian.

Wizz Air som också flyger till Finland har öppnat baser i Oslo och Trondheim i Norge. Därifrån flyger man nu inrikesflyg i Norge till mycket låga priser om ner till 199 norska kronor (18 euro).

Wizz Air är det flygbolag som har flugit mycket genom hela coronapandemin. Bolagets flyg från bland annat Skopje i Nordmakedonien har flera gånger haft stora grupper passagerare som har testat positivt för coronaviruset efter landningen på Åbo flygplats.

Det ultrabilliga Wizz Air grundades efter att det ungerska statliga Malev gick i konkurs 2012. Wizz Air är omstritt i Europa, bland annat för att man inte låter sin personal organisera sig fackligt.

I Norge planerar också familjeföretaget Braathen, som bland annat står bakom det svenska inrikesbolaget Bra, att starta upp ett nytt flygbolag i tomrummet efter det hårt drabbade Norwegian.

Norwegians kassa måste nu fyllas på igen, för att bolaget ska klara sig genom vintern, varnar vd Jacob Schram inför tisdagens delårsrapport. En stor skuldrekonstruktion i maj, som gav långivare och leasingbolag majoriteten av aktierna, gav ett visst finansiellt andrum. Det öppnade även dörren för statligt garanterade lån på omkring 300 miljoner euro.

Likviditeten är inte helt slut. Men branschanalytiker TT talat med räknar med att Norwegian just nu bränner 100–150 miljoner euro per kvartal och att det behövs minst en halv miljard euro bara för att inte bolaget ska tvingas börja ställa in betalningar i vinter.

Det är som ett knytnävslag i magen, förklarar Jacob Schram när han på en presskonferens beskriver beskedet från regeringen. Han flaggade redan i augusti för att det skulle behövas mer stöd om covid-19-pandemin inte klingade av.

– Vi behöver hjälp för att klara oss genom vintern och till sommaren 2022, säger han.

Schram räknar med att sommaren 2021 blir något bättre än katastrofsommaren i år. Bolagets prognos är att man når upp till kanske 50-60 procent av en normal verksamhet. Målet är därefter inställt på sommaren 2022, där man räknar med kanske 90 procent av normala nivåer. Dialogen fortsätter nu med de leasingbolag och långivare som tog över aktiemajoriteten i bolaget i maj.

– Jag har inga garantier på att vi klarar det. Men vi har tro och hopp, säger han.