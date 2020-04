Norska radions orkester släpper loss – på distans

Populära Kringkastingsorkestret har gjort en bejublad distansversion av balladörhänget All by myself.

All by myself – helt för mig själv. Det är temat för den norska radions och tv:n NRK:s coronajippo. Orkestern uppträder tillsammans, med sina musiker på distans hemifrån.

All by myself är ursprungligen en melodislinga från den klassiska musiken: Sergej Rachmaninovs andra pianokonsert i c-moll från 1900-talets början. Senare har den gjorts som popballad av bland andra Eric Carmen, Céline Dion och Il Divo. Som många andra Rachmaninov-melodier har det vackra temat också använts som filmmusik.

Kringkastingsorkestret är en folklig och populär norsk orkester med anor från 1946 med bred repertoar. Det är också den orkester som varje år spelar på den festkonsert som anordnas när Nobels fredspris delas ut i Oslo. Åren 1998-2006 hade orkestern finländaren Ari Rasilainen som sin chefsdirigent.

I sin "Corona Edition" av musikstycket All by myself är det nu mycket uppsluppet med hemmapyjamas, handsprit, hemmastök, munskydd och annan rekvisita från alla norrmäns karantänsvardag just nu – som orkestern vill muntra upp.

Klicka här för att se klippet på NRK:s sajt.