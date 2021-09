Norska politiker sneglar på Danmarks strama invandringslinje

Danmarks styrande socialdemokrater strävar till ”noll asylinvandring”. Sverige tar trots strängare regler fortfarande in flest asylsökande i Norden. I Norge är politikerna ännu tillfreds med landets position mittemellan. Det säger den norska professorn Grete Brochmann som har lett två stora statliga utredningar om invandringen och dess kostnader.

I EU beviljades drygt 220 000 ansökningar om asyl under fjolåret, ett pandemiår. I faktiska siffror fattade Tyskland flest positiva asylbeslut men sett till antalet beviljade ansökningar per 10 000 in...