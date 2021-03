Norska landslaget tog ställning mot VM i Qatar

Det finska landslaget protesterade inte mot VM i Qatar före matchen mot Bosnien, men de norska spelarna gjorde en markering när VM-kvalet inleddes.

De norska spelarna värmde upp inför matchen mot ett politiskt budskap på tröjorna före VM-kvalmatchen mot Gibraltar.

Spelarna kom in på planen med budskapet "RESPECT – on and off the pitch" och förbundskapten Ståle Solbakken hade samma budskap på sin tröja när han blev intervjuad i norsk tv före matchen.

Tröjorna behölls på medan nationalsångerna spelades före matchen.

"Respect" är namnet på den kampanj för mänskliga rättigheter som Europeiska fotbollsförbundet Uefa lanserat.

Debatten om VM i Qatar har varit omfattande i Norge, där flera röster har höjts för att landslaget ska bojkotta mästerskapet helt.

Inför matchen mot Gibraltar berättade lagkapten Martin Ødegaard att förbundskapten Ståle Solbakken tagit initiativ till markeringen och bjudit in experter som berättar för spelartruppen om läget i arablandet.

– Spelargruppen tyckte att det var en bra idé. Alla håller med om att det som pågår och har hänt i Qatar inte är bra, och för oss är det viktigt att visa att bryr oss om och försöka att påverka, sade Ødegaard.

Inför starten av det europeiska kvalet till VM uppmanade Amnesty International Internationella fotbollsförbundet Fifa att utöva påtryckningar mot Qatar.

Arrangörslandet anklagas för övergrepp mot tusentals gästarbetare från länder i Asien som under slavlikna förhållanden byggt arenorna och den infrastruktur som krävs för VM.

Bollförbundet har sagt att det är viktigare att före en dialog med beslutsfattarna i Qatar.