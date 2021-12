Norska glaciärer fortsätter krympa

34 av de 36 glaciärer har blivit mindre det senaste året, uppger Norges direktorat för vattendrag och energi (NVE).

– De senaste 20 åren har alla glaciärer vi följer dragit sig tillbaka, säger glaciologen Hallgeir Elvehøy från NVE.

Han förklarar minskningen med att det under längre tid smält mer snö och is under sommaren än vad det faller snö om vintern.

Steindalsbreen i Lyngen har krympt mest, den senaste året har iskanten gått tillbaka med hela 45 meter. De senaste tjugo året har glaciären minskat med 416 meter.

Smältningen under sommaren var större än vanligt på glaciärerna i Sydnorge och Nordland, men mindre än vanligt längst i norr. NVE rapporterar också att glaciärerna i Norge har minskat i längd, areal och tjocklek sedan år 2000 och följer samma utveckling som resten av jordens glaciärer.