Norska fotbollsstjärnor markerar mot Qatar-VM

Det norska fotbollslandslaget är öppet kritiskt mot VM i Qatar 2022. I samband med onsdagens kvalmatch mot Gibraltar kommer spelartruppen att markera sitt missnöje, berättar förbundskapten Ståle Solbakken.

I Norge har allt fler röster höjts som kräver att landslaget ska bojkotta fotbolls-VM i Qatar 2022, efter att en kartläggning från The Guardian visat att mer än 6 500 gästarbetare dött under oklara omständigheter under de senaste tio åren.

På onsdagen inleds kvalspelet till det hårt kritiserade mästerskapet - och inför den första matchen mot Gibraltar kommer det norska landslaget att göra en gemensam markering mot Qatar.

– Vi hade en timslång diskussion om Qatar i går, en väldigt fin timme. Alla fick säga vad de tänkte och tyckte. Och genom Teams kopplade vi upp experter som kunde svara på frågor. Vi är på god väg att komma fram till en konkret sak som vi vill göra, säger förbundskapten Ståle Solbakken på en presskonferens utan att exakt avslöja vad landslaget planerar.

– Den som håller sig vaken kommer att få se.

Landslagets nye lagkapten, mittfältsstjärnan Martin Ødegaard, säger att alla spelarna står bakom markeringen.

– Alla är överens om att det som sker i Qatar inte är bra och för oss är det viktigt att visa att vi bryr oss, säger han.

Solbakken hoppas att markeringen ska föra något gott med sig.

– Det är enkelt. Vi vill sätta press på Fifa (internationella fotbollsförbundet) så att de bli mer direkta och hårda mot Qatars myndigheter, och så att de ställer mer krav, säger han.