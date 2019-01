Norsk polis: "För farligt att fortsätta räddningsinsatsen i dag"

Svåra väderförhållanden gör att polis och räddningsmanskap i nuläget inte kommer att fortsätta räddningsinsatsen för att hitta de tre finländska män och den svenska kvinna som försvann på Blåbärsfjället i Norge i onsdags.

– Vi bedömer att chansen att flyga in i området med helikoptrar i dag är liten. Det är lavinfara, mörkt och mycket snö, och en väldigt krävande räddningsaktion för de involverade, sade norsk polis under en presskonferens klockan 11 (norsk tid) på torsdagen, i polishuset i Tromsö.

De försvunna personerna observerades senast vid 14-tiden på onsdagen, då de befann sig på 1 400 meters höjd. En femte person, en svensk man som tillhör sällskapet, har anmält dem försvunna.

– Vi är eniga om att det inte är försvarligt att skicka in manskap i området till fots om vi inte kan vara säkra på att få ut dem igen. Det primära målet nu är att skicka in helikoptrar i området för att lokalisera de saknade, men som väderprognosen ser ut just nu är också det svårt i nuläget, uppger polisen.

Man har ändå inte gett upp hoppet om att hitta de saknade vid liv.

– Om man är begravd under snön så sjunker chanserna för att överleva för varje minut som går. Det är klart att det gått många timmar sedan gruppen sågs, men vi vill betona att vi fortfarande ser det här som en räddningsoperation och att det betyder att vi ser det som en möjlighet att finna överlevande.

Personal står redo att flyga in i området så fort vädret tillåter, uppger polisen. På onsdagen sökte man efter gruppen med stor insatsstyrka, men polisen befarar att de fyra dragits med i en lavin. I nuläget har man ingen information om hur goda kunskaper om lavinräddning personerna i gruppen har.