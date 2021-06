Norge öppnar upp – Erna Solberg: "Vi måste skydda oss vid gränsen"

Norge tar nästa steg och öppnar upp landet mer, men flera regler kring att passera gränsen ligger kvar. Det förklarade Norges statsminister Erna Solberg vid en presskonferens i Oslo på fredagen. – För att vi ska kunna öppna oss mer i Norge så måste vi skydda oss vid gränsen, förklarar statsministern.

Sjunkande smittotal, färre inläggningar på sjukhus och allt fler vaccinerade gör nu att Norge öppnar upp samhället i det som kommit att kallas fas 3. Bland annat tillåts fler personer vid samlingar, upp till 5 000, längre öppettider på restauranger och breddidrotten får starta upp.

Men det finns ett mörkt moln – deltaviruset – som sprider sig över världen.

– Situationen år fortfarande skör och kan ändra sig fort. Och för att vi ska kunna öppna oss mer i Norge så måste vi skydda oss vid gränsen, säger Erna Solberg.

I dag finns möjlighet för arbetspendlare att resa över dagen till Norge om de testar sig var sjunde dag. Men det kommer att finnas möjlighet för finländska medborgare att kunna resa in i Norge utan krav på karantän. Nyckeln är coronapasset.

Norge ändrar också inresereglerna så att de som har familjemedlemmar i Norge lättare ska kunna komma in i landet för att möta mor- och farföräldrar, vuxna barn eller sin käresta. Ansökan att få passera gränsen måste ske i förväg.

Men för par gäller tydliga regler. Både måste vara över 18 år, förhållandet måste ha varat i minst nio månader och parterna måste ha träffat varandra fysiskt tidigare. De som träffats över nätet göre sig inte besvär.

Reglerna mildras också för toppidrottare och större idrottsevenemang, som till exempel Oslo Bislett Games.

Norge ansluter sig från den 5 juli till EU:s klassificeringssystem. Det innebär att vilka regler som kommer att tillämpas för personer utan coronapass baserar sig på smittläget i landet från vilket de kommer. Det innebär att om Sverige har ett smittotal under 25 per 100 000 invånare de senaste 14 dagar dagarna och en andel positiva under 4 procent så slipper alla att sitta i karantän.

Men Erna Solberg varnar för att det kommer att vara stökigt med långa köer vid gränsövergångarna när resandet väntas öka under sommaren.

– Gränsen kommer att vara en flaskhals länge. En sak som är viktigt att ta med sig när man ska in i Norge är ett gott humör, säger Erna Solberg.