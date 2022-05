Nordkorea bekräftar första covidfallet

För första gången har Nordkorea officiellt bekräftat ett fall av covid-19 i landet. Sedan pandemins start har Nordkorea hävdat att man lyckats hålla smittan borta.Nu utlyser ledare Kim Jong-Un en nationell nedstängning.

Det är inte klart om det rör sig om ett enda bekräftat fall eller flera. Den statliga nyhetsbyrån KCNA uppger att provresultat från febersjuka personer i huvudstaden Pyongyang på söndagen "överensstämmer med" den smittsamma omikronvarianten och resultatet beskrivs som en allvarlig nationell nödsituation.

Bedömare tror dock att smittan sedan länge har funnits i landet, rapporterar BBC. Sedan pandemin började har det kommit flera obekräftade rapporter om covidfall i Nordkorea.

Landet har inte något vaccinprogram för sina invånare och har tackat nej till både det kinesiska vaccinet Sinovac och det från Astra Zeneca.

Ledaren Kim Jong-Un lovar enligt KCNA att virusutbrottet ska besegras och utlyser en nationell nedstängning.

Landets ledning, inklusive Kim, har hållit krismöte för att diskutera smittan, rapporterar KCNA. Bland annat ska Kim ha krävt en skärpning av landets gränskontroller och "manat alla städer och regioner i hela landet att noga stänga sina områden". På alla arbetsplatser ska arbetslag isoleras från varandra för att förhindra eventuell smittspridning.

Kim Jong-Un säger enligt KCNA att landet säkerligen kommer att få bukt med det "oväntade" utbrottet eftersom regimen och folket står enat.

Det i normala fall isolerade landet har sedan pandemins start i början av 2020 slutit sig ytterligare mot omvärlden. Isoleringen har bland annat lett till matbrist då all import till Nordkorea stoppades. Enligt Världshandelsorganisationen (WHO) genomfördes över 13 000 covidtester under 2020 som samtliga visade negativt.

Experter menar att Nordkoreas sjuksystem är illa rustat för ett eventuellt större virusutbrott.