Nordiska studenter uppmanas lämna Hongkong – också finländare på utbyte har packat väskorna

Helsingfors universitet har nu lyckats kontakta alla sina utbytesstuderande i Hongkong, där oroligheterna eskalerar. En del studerande har valt att lämna studieorten och sätta sig i trygghet.

Skolmyndigheterna i Hongkong stängde under onsdagen både skolor och daghem på grund av de ökande oroligheterna, som pågått i staden sedan juni. Bland annat universitetet Chinese University of Hongkong meddelade under onsdagen att det stänger för resten av terminen.

Av Helsingfors universitets drygt 30 000 studerande väljer cirka 1 000 per år en utbytesperiod utomlands. Av dem har ett tiotal studerat i Hongkong denna höst.

– Läget i Hongkong har ju eskalerat under de senaste dagarna och förändras nu nästan varje halvtimme, säger Raisa Asikainen, specialist vid Helsingfors universitets mobilitetsservice på onsdagseftermiddagen.

Helsingfors universitet har för tillfället utbytesstudenter vid tre olika universitet i Hongkong: University of Hongkong, Chinese University of Hongkong och City University of Hongkong.

– Alla tre är populära på grund av att undervisningen går på engelska och håller hög klass, säger Asikainen.

Raisa Asikainen säger att universitetspersonal vid det stängda universitetet för tillfället hjälper sina utbytesstudenter med skjuts till flygplatsen. De finska studenterna kommer också att kunna tentera och slutföra kurser på distans trots att utbytesuniversitetet håller stängt på ort och ställe.

– På det viset går höstens studier inte till spillo för studenterna. Universitetet därborta har agerat ytterst ansvarfullt i den här situationen, men vad de enskilda studenterna nu väljer att göra kan jag inte säga. Jag vet att en del av dem valt att åka från Hongkong, men utan att återvända till Finland. De har valt att vänta ut läget i trygga områden som inte är Finland, säger Asikainen.

Hon påpekar att också alla finländska studenter nu skött situationen på ett bra sätt.

Helsingfors universitet har också varit i kontakt med de studenter som har en utbytesplats i staden för vårterminen.

– De här studenterna har förstås varit oroliga för att kanske tvingas konkurrera om en ny utbytesplats vid ett annat universitet på grund av detta, men så blir det inte. De som är på väg i vår får byta till ett annat universitet på ny ort utan ny ansökningsprocess. Det är ju på inget sätt deras fel att situationen är som den är, säger Asikainen.

Även andra finska universitet har studenter i Hongkong, men varje universitet sköter kontakten med sina egna studenter då finska staten inte satt i gång någon allmän evakuering. På generalkonsulatet i Hongkong var telefonlinjerna upptagna under onsdagseftermiddagen, men konsulatets Facebook-konto uppdaterades med en uppmaning till finländarna i Hongkong att registrera sig på Utrikesministeriets nättjänst för reseanmälan.

Oroligheterna i Hongkong har ökat sedan i fredags då en av demonstranterna – en 22-årig studerande – dog efter ett fall mellan två våningar i en parkeringshall. För tillfället är demonstranternas strategi att störa vardagslivet i staden så mycket som möjligt. Bland annat har kollektivtrafiken, som tågtrafiken till flygplatsen, varit avbruten i flera omgångar.

Webbplatsen för tidningen South China Morning Post (SCMP) skrev under onsdagseftermiddagen att utbytesstudenter packar sina väskor under kaotiska förhållanden. Alla nordiska universitet med studenter i Hongkong följer för tillfället noga med läget i staden och Danmarks Tekniske Universitet (DTU) uppmanar sina 36 studenter i Hongkong att resa hem.

Också svenskar – en knapp handfull – studerar vid det nu stängda Chinese University of Hongkong. De har fått information om hur de ska agera om de väljer att avsluta sina studier och resa hem, säger Erika Dabhilkar, avdelningschef vid avdelningen för internationalisering vid Uppsala universitet, som samarbetar med det kinesiska universitetet.

– Först och främst är det en fråga om att sätta sig själv i säkerhet, säger hon.

Alla svenskar i området uppmanas att iaktta stor försiktighet med anledning av utvecklingen de senaste dagarna. Sveriges generalkonsulat har bett svenska utbytesstudenter att undvika folksamlingar och noga följa lokala nyheter.

Enligt danska DTU:s rektor Anders Overgaard Bjarklev har situationen för studenterna försämrats sedan protesterna i Hongkong börjat spridas till områden i närheten av universiteten.

– Vi ser rapporter om att några av våra elever har tvingats utrymma sovsalar som satts i brand. Vi får höra från andra att det kastas smällare och till och med brandbomber utanför fönstren till våra studenters bostäder, säger Overgaard Bjarklev i en intervju med Danmarks Radio.

Flera norska studenter har redan evakuerats till hotell.

– Jag vet inte exakt vad det är som händer, jag måste packa, säger en student vid Baptist University till det norska rundradiobolaget NRK på frågan om läget.

Flera demonstranter rapporteras ha samlats inne på universitetets område för att förbereda sammandrabbningar med polisen, vilket har fått ledningen att besluta att flytta studenter och stänga skolan, enligt NRK.

Vid Uppsala universitet fortsätter man att följa händelseutvecklingen i Hongkong.

– Vi försöker etablera kontakt med varje individ och stötta dem i beslutet, men det är viktigt att det är individens beslut, säger Dabhilkar.