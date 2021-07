Nordea slår förväntningarna och drar in en miljard mer i vinst än i fjol

Bankkoncernen Nordea visar än en gång upp kvartalssiffror som slår förväntningarna. Under perioden april-juni drog koncernen in en rörelsevinst före kreditförluster på 1 287 miljoner, vilket är nästan 300 miljoner mer än under jämförelseperioden.

Vinstökningen kommer från tillväxt både i räntenettot (intäkterna från in- och utlåningen) och i provisionsnettot (intäkterna från avgifter och provisioner).

Kreditförlusterna var också klart mindre. I år uppgick de till plus 51 miljoner euro, då de låg på minus 696 miljoner i fjol.

Rapporten gick flera snäpp över förväntningarna. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett räntenetto på 1 210 miljoner euro, och kreditförluster på cirka 88 miljoner euro.

Den totala rörelsevinsten - kreditförluster inräknade – låg på 1 338 miljoner, vilket är mer än en miljard över vinsten under fjolårets motsvarande kvartal.

Det är också drygt 200 miljoner mer än vad analytikerna hade väntat sig.

I en intervju med Kauppalehti berömmer OP:s chefsanalytiker Antti Saari Nordea:

– Man kan säga att resultatet är rent av otroligt. Alla delområden, förutom kostnaderna, är klart bättre än väntat. Det visar att banken tar tillbaka marknadsandelar som man förlorat till konkurrenter de senaste åren, säger Saari till tidningen.

Kostnaderna ökade med nio procent, vilket till viss del hänger samman med valutakurserna.

Nordeas vd Frank Vang-Jensen är nöjd ett starkt resultat för andra kvartalet, men skriver i pressmeddelandet att banken håller beredskap för pandemibakslag.

"Under de senaste månaderna har vi sett hur länderna i Norden successivt börjat öppna upp igen. Restriktionerna lättas, vaccinationsprogrammen löper på bra och en återgång till mer normala förhållanden är på gång. Vi måste emellertid fortfarande vara uppmärksamma på möjliga bakslag till följd av oberäkneliga virusvarianter".

Han säger vidare att Nordea är redo att besluta om aktieutdelning i oktober, om de nuvarande restriktionerna har hävts, och att banken också avser att påbörja processen att återköpa aktier.

Nordea har inte delat ut dividend för vare sig 2019 eller 2020, till följd av Europeiska centralbankens uppmaning till bankerna om att avstå från utdelning under coronakrisen.