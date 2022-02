Bankkoncernen Nordea redovisar ett kraftigt vinstlyft för fjärde kvartalet i fjol, med rekordnivåer på både bolån och utlåning till små och medelstora företag. Utdelningen justeras upp rejält och styrelsen höjer ribban för bankens finansiella mål.

Nordeas affärsvolymer lyfte till rekordnivåer i slutet av 2021, skriver banken i bokslutskommunikén som publicerades på torsdagen.

"Bolånevolymerna, utlåningen till små och medelstora företag och kapital under förvaltning nådde alla sina högsta nivåer någonsin i Nordeas historia", skriver banken i sin bokslutskommuniké.

Sett över hela året steg bankens rörelseresultat – före kreditförluster - med 30 procent. Räknar man med kreditförlusterna är ökningen ännu större, 69 procent, eftersom fjolårets kreditförluster uppgick till nästan en miljard.

"Sammantaget var 2021 ett hoppfullt år med många positiva tecken i ekonomin och i samhället. Vi kan fortfarande drabbas av bakslag i form av nya virusvarianter framöver, men vi har en ökad motståndskraft och förmåga att anpassa oss när läget förändras", säger vd Frank Vang-Jensen i sin kommentar.

Det handlar framför allt om en ökning i provisionsnettot, det vill säga intäkterna från provisioner och avgifter, även om vinsten från in- och utlåningen steg i mindre grad.

Totalt drog banken in nästan fem miljarder i rörelsevinst. Av den här summan föreslås strax under tre miljarder delas ut till aktieägarna.

Styrelsen förslag är en utdelning till aktieägarna på 0,69 euro per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 0,39 per aktie i fjol. Trots stora vinster har banken fått hålla inne med vinstutdelningarna under pandemin, på rekommendation av Europeiska centralbanken.

Banken noterar i bokslutet att den redan 2021 överträffade de finansiella målen som var uppsatta för 2022, med en avkastning på 11,2 procent på eget kapital. I samband med bokslutet höjer Nordea samtidigt sitt finansiella mål.

"Nordeas nya finansiella mål för helåret 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent, understödd av ett K/I-tal på 45–47 procent. För 2022 förväntar vi oss att avkastningen på eget kapital når över 11 procent, understödd av ett K/I-tal på 49–50 procent, trots tillväxtinvesteringar och högre regleringskostnader", skriver banken.

K/I-talet är ett mått som anger hur stor andel kostnaderna för verksamheten utgör av intäkterna.

Nordeas aktie har klarat sig bra i börsturbulensen hittills i år och låg inför torsdagens handel på en uppgång på nästan 1 procent sedan årsskiftet.