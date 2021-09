VM-bronset i Kanada visar att damlejonen dragit ifrån de europeiska lagen samtidigt som avståndet till nordamerikanerna fortfarande är rätt stort. Om Finland kontinuerligt ska kunna utmana Kanada och USA i framtiden behöver damhockeyn större resurser.

Samtidigt som sommaren tog sina sista andetag och hösten gjorde entré avslutade damlejonen VM i Calgary med att spela hem bronsmedaljerna.

Att de finländska spelarna får resa hem från Kanada med bronsmedaljerna kring halsen är både logiskt och rättvist. Samtidigt är det ett tecken på att finländsk damhockey har etablerat sig som klar etta utanför Nordamerika.

VM i Esbo för två år sedan och turneringen i Kanada i år visade att damlejonen tagit ett stort steg framåt. På hemmaplan var laget en hårsmån från den ultimata fullträffen då Petra Nieminens mål i finalens förlängning såg ut att ge Finland det första VM-guldet på damsidan. Till slut fick laget nöja sig med silver.

Men den stora framgången och lärdomen var att damlejonen besegrade Kanada i semifinalen och höll jämna steg med USA i finalen.

VM i Calgary visade att Finland cementerat sin position som bästa lag i Europa. De nordamerikanska lagen håller fortfarande en högre nivå än damlejonen men som VM i Esbo och också en del sekvenser i Calgary visade kan Finland utmana giganterna om allt klaffar.

För tillfället befinner sig damlejonen i något av ett ingenmansland mellan nordamerikanerna och de övriga europeiska lagen. Att laget lyckats ha en positiv utveckling samtidigt som man genomgår en föryngringsprocess är starkt. I VM i Kanada fanns inte mindre än åtta debutanter med i laget – ändå blev det ett välförtjänt brons som lämnade väldigt lite utrymme för diskussion och spekulation.

Medan matcherna mot Kanada och USA slutade i tre förluster (3–5, 0–3 och 0–3) slutade matcherna mot de europeiska lagen med fyra segrar (4–0, 6–0, 1–0 och 3–1).

Det är värt att notera att de fyra matcherna mot ryska olympiska kommitténs lag, Schweiz och Tjeckien bara resulterade i ett baklängesmål. Mot USA blev det 120 mållösa minuter för damlejonen medan två blixtmål i turneringens inledande minuter mot Kanada lite förvränger statistiken.

Efter att damlejonen missade medalj i VM 2016 (strafförlust i bronsmatchen mot Ryssland) har laget tagit medalj i varje mästerskap (tre brons och ett silver). Finland har med andra ord återtagit sin position som "best of the rest" som det heter i Nordamerika. Och det är absolut ingen slump att damlejonens utveckling gått i rätt riktning och att avståndet uppåt minskat något medan avståndet neråt ökat.

Landslagstränaren Pasi Mustonen har målmedvetet byggt lagets verksamhet, kultur och spelstil för att optimera resultatet i flera års tid. Tillsammans med den övriga lagledningen och framför allt spelarna har han skapat en atmosfär där spelarna axlar ett stort ansvar, där det råder en öppen kultur och där varje spelare förväntas och får bidra till kollektivet.

Mustonen har under åren retat upp en del människor inom finländsk hockey med sina fräna åsikter och sitt raka sätt. Han är inte rädd för att ta upp obekväma ärenden, han backar inte i sina åsikter och han säger många sådana saker som bland annat hans arbetsgivare helst skulle se honom tiga om.

Därför är det kanske inte helt överraskande att förbundsledningen valde att inte förlänga kontraktet med Mustonen efter den här säsongen trots att resultaten laget nått under hans ledning visar att utvecklingen går i rätt riktning.

En av de största orsakerna till att de finländska damerna drar ifrån sina europeiska konkurrenter och närmar sig nordamerikanskorna handlar om resurser.

Stommen i det finländska landslaget får idrottarstöd av olympiska kommittén vilket betyder att spelarna kan koncentrera sig på hockeyn så gott som på heltid utan att det medför kostnader för dem. Spelarna kan träna proffsigt, de behöver inte jobba (åtminstone inte heltid) vid sidan av hockeyn och de får bra balans i sitt idrottarliv.

Också de medaljbonusar och dagtraktamenten förbundet betalar spelarna då de deltar i landslagsverksamheten är en viktig resurs för att spelarna ska kunna satsa helhjärtat på sin idrott och sin utveckling.

Damlejonens verksamhet är kvantitativt rätt nära maxnivån för tillfället. Laget samlas ofta, har många lägerdagar och har tid att finslipa formen inför turneringar på sätt som många av motståndarna bara kan drömma om. Ishockeyförbundet har skapat bra förutsättningar för att damlejonen ska utvecklas och fortsätta kämpa om medaljer i VM och OS.

Men frågan är om inte laget nått sin maxnivå under nuvarande förutsättningar. Damhockeyn i USA och Kanada har inte bara större resurser, de har också en helt annan bredd i sin verksamhet än vi har i Finland.

För att nå den absoluta toppen räcker det inte med att ett tjugotal spelare kan spela hockey utan att betala för det.

För att damlejonen på allvar ska kunna ta upp kampen med USA och Kanada och utmana giganterna år efter år krävs ytterligare resurser. För att laget kontinuerligt ska kunna besegra nordamerikanerna måste damhockeyn få mera pengar i form av direkta ersättningar till spelare men också utvecklingspengar som riktas direkt till flickor och damer.

Filip Saxén Sportchef