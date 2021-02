Live Årsrapporter Nordea ökar vinsten och betalar dividend – HBL liverapporterar då storbolagen presenterar sina bokslut

Under de senaste veckorna har de första boksluten för år 2020 trillat in. I dag inträffar den första riktigt intensiva rapportdagen, då storbolag som Nokia, Konecranes, Cargotec, Nordea och Outokumpu presenterar fjolårets affärer. HBL rapporterar live under förmiddagen.