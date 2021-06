Nöjesfältet som Gud glömde får en tillfällig framtid – Wasalandia blir Graffitilandia

I juli fylls den gamla nöjesparken Wasalandia av gatukonstnärer. – I nuläget är det här den bästa tänkbara lösningen, säger Visit Vaasas vd Max Jansson. Arrendeavtalet mellan staden och det spanska bolaget ska tas upp till diskussion igen i sommar.

Den nedlagda nöjesparken Wasalandia ska förvandlas till en utställning för gatukonst. I juli öppnas konstprojektet Graffitilandia i Vasa.

Aku Siik, ordförande för föreningen Katutaide som arrangerar utställningen, säger att när han lade fram sin idé om att hyra Wasalandia var det få av hans vänner som trodde att det var genomförbart.

– Nu tre veckor senare är vi redan i gång. I juli fyller konstnärer området.

Siik säger att föreningen under den första veckan fick in hundra ansökningar från konstnärer som ville medverka, och att ansökningar fortsätter att rulla in. Graffiti- och bildkonstnärer från regionen och bland andra Helsingfors och Tammerfors kommer att delta i projektet.

– Vi försöker ta in så många som möjligt. Konstnärerna byter varje vecka.

Förutom gatukonst kommer det att finnas dockteater, glassförsäljning och live-målning.

Tuomas Luukkonen, parkdirektör för Wasalandia, Top Camping och Tropiclandia, hoppas att vandalismen, som varit ett återkommande problem sedan nöjesparken stängde, ska minska i och med att det är mera liv och rörelse på gamla Wasalandia i sommar.

– Det är bättre att det händer något än att det är tomt, säger Luukkonen.

Paintball-verksamheten, som pågått på Wasalandia sedan fjolåret och som är välbesökt av barnfamiljer, kommer att fortsätta på ett begränsat område i parken.

Max Jansson, vd på Visit Vaasa, är väldigt glad över att något nytt och kreativt sker med Wasalandia-området.

– Det är underbart att det finns kreativa människor som skrider till verket. Det här kommer väcka liv i något som många människor har nostalgiska känslor för.

Jansson tror att det kommer att ta tid innan något långsiktigt sker med området, men är ändå mycket positiv till de aktuella planerna.

Puuharyhmä, som äger Wasalandia, arrenderar området av Vasa stad. Arrendekontraktet gäller till 2037 och går inte att säga upp utan båda parternas samtycke.

Staden och Puuhakoncernens spanska ägare Aspro för kontinuerliga förhandlingar om arrendeavtalet. Nästa gång avtalet tas upp till förhandling är i sommar.

Jansson önskar att parterna finner varandra, så att man äntligen kan riva Vasas skamfläck.

– Jag vill att man river det och gör om det till en allmän park, till exempel en skatepark. Men som läget är nu är det här den bästa tänkbara lösningen.

Det spekuleras i att de utdragna förhandlingarna beror på att det tvistas om vem som ska stå för rivningskostnaderna – staden eller bolaget. Det har uppskattats att kostnaderna för att riva nöjesparken kan uppgå till 330 000–400 000 euro.

Parkdirektör Luukkonen, som representerar Puuharyhmä i förhandlingarna, kan inte kommentera detaljerna i förhandlingarna, om tvisten rör sig om rivningskostnaderna eller om parterna är samarbetsvilliga.

Luukkonen säger att man fått olika offerter på rivningskostnaderna av olika företag.

– Vi kommer att kommentera när det finns något att kommentera, säger Luukkonen.

Stadsdirektör Tomas Häyry är också förtegen, men säger att den senaste orsaken till att förhandlingarna fördröjts är coronaepidemin. Häyry hoppas att man hittar en lösning som kan tillfredsställa alla parter.

– För staden är det alltid viktigt att ge alla en likvärdig behandling – vi kan inte ge mer åt en och mindre åt en annan, säger Häyry.

Vasa stad var länge missnöjd med skötseln av Wasalandiaområdet och krävde att arrendetagaren skulle snygga upp området och åtgärda säkerhetsbrister på egen bekostnad.

Johan Ångerman, ordförande för byggnads- och miljönämnden, säger att Puuharyhmä har skött sig bättre under den senaste tiden.

– För ett tag sedan var våra inspektörer där varje månad ungefär och vi genomförde två inspektioner. Men efter det har det varit bättre. Det är inte bra, men det är bättre, säger Ångerman.

Wasalandiaområdet finns med i delgeneralplanen för Vasklot. Området är tänkt för bostäder och närservice, men det behövs ännu detaljplanering, säger Markku Järvelä, direktör för tekniska sektorn.

– Vi är snart i förslagsskedet med delgeneralplanen och den kommer snart till påseende, säger Järvelä.

Järvelä tror att rivningskostnaderna är betydligt mindre än uppskattningarna från Puuharyhmä.

Järvelä säger att staden inte har någon tidsplan i det här skedet, utan att tekniska sektorn fokuserar på planeringen.

– Tidsplanen diskuteras närmare när diskussionerna om arrendeavtalet nått en lösning.