Noho stänger restauranger och permitterar personalen

Restaurangkoncernen Noho partners inleder nya samarbetsförhandlingar.

På grund av de nya restriktionerna som drabbar restaurangbranschen meddelade Noho partners sent på tisdagen att koncernen inleder nya samarbetsförhandlingar för att anpassa verksamheten till rådande omständigheter.

I Helsingforsregionen driver Noho restauranger som Palace, Savoy, Stefan's Steakhouse, Löyly, Elite, Sandro och Yes Yes Yes. I segmentet snabbmat finns bland annat Hanko Sushi, Pizzarium och Friends & Brgrs.

Noho meddelar att merparten av restaurangerna stängs och att nästan hela personalen, ungefär 1 250 personer, permitteras omedelbart. Permitteringarna är i kraft tills vidare.

Den 3 januari inleder Noho nya samarbetsförhandlingar, som beräknas pågå i två veckor. Syftet är att minimera de ekonomiska skadorna som uppstår på grund av coronapandemin.

De nya restriktionerna innebär bland annat att restaurangerna från och med den 28 december måste sluta med alkoholserveringen klockan 17, men får hålla öppet till klockan 20. Restauranger med matservering får ta in 75 procent av den normala maximikundmängden

Pandemin har drabbat restaurangbranschen hårt och Noho Partners har permitterat anställda redan tidigare. Förra året gjorde restaurangjätten en förlust på 25 miljoner euro.