Nödtvång eller dröm? Nu registreras många nya företag

Ovanligt många företag registrerades under årets första kvartal. Coronatiden har öppnat folks ögon för nya sätt att jobba, tror man på Företagarna i Finland.

Enligt färska siffror från Statistikcentralen registrerades 14 181 nya företag i Finland under årets tre första månader. Det är 10 procent fler än under motsvarande period i fjol.

Vad förklarar ökningen?

Petri Malinen, ekonom vid organisationen Företagarna i Finland, tror att flera faktorer bidrar till att det har grundats många nya företag.

– För en del som permitterats från sitt lönearbete har pandemin varit en tid då man haft möjlighet att fundera på vad man vill göra. Distansarbetet har dessutom visat att man inte är bunden till ett kontor för att jobba. Många nya företag grundas inom servicebranschen, som också annars är stor. Många av dem erbjuder experttjänster.

En annan förklaring, säger Malinen, är att inställningen till företagande blivit positivare. I synnerhet många unga ser företagande som ett lika naturligt karriärval som lönearbete, även om alla inte själva vill bli företagare. Att skolorna berättar mer om företagande och att det ordnas företagarprogram för unga bidrar till attitydförändringen.

En tredje förklaring är att de ekonomiska prognoserna pekar uppåt i år och nästa år.

Sammantaget bidrar det här till att företagsidéer som människor burit på blir verklighet.

Statistikcentralen har ännu inte siffror över hur många företag som har lagts ner i år, men Malinen säger att det är ganska vanligt att företagare avslutar ett företag för att starta ett nytt.

– Pandemin har ytterligare accelererat förnyandet av företagsstocken. I dag förändras konsumenternas preferenser snabbare än tidigare. Då kan det vara vettigare att under kontrollerade former avsluta ett gammalt företag och starta ett nytt. Man kanske är kvar i samma bransch, men i stället för att ha en vanlig butik så erbjuder man sina produkter via nätet, säger Petri Malinen.

Att folk under pandemin skulle känna sig extra tvungna att bli företagare är inte något Malinen märkt.

– Nu handlar det mera om att man vågat ta steget att bli företagare. Men det är svårt att veta exakt vilka alla faktorer som samspelar.

Tom Palenius är vd för Turku Science Park som erbjuder rådgivning för nya företagare i Åboregionen. Varje år grundas cirka 500 företag med rådgivningens hjälp.

Palenius säger att siffrorna visade en liten nedgång i slutet av förra året. Men under det här årets första kvartal var företagarrådgivningens siffror tillbaka på fjolårets nivå för motsvarande tid.

– Det som gör att vi "bara" är tillbaka på samma nivå som i fjol är kanske att coronaläget styrt människor som startar företag till digitala tjänster. Du kan ju starta ett företag via nätet, och vi har fått en del feedback som antyder att det har ökat. Därför jobbar vi också med att förnya våra tjänster så att vi bättre kan hjälpa de kunder som är mera inriktade på självbetjäning.

Palenius säger att den procentuella andelen nya företagare som använt Turku Science Parks tjänster gått ner lite. En förklaring är att antalet så kallade lättföretagare ökat mycket, alltså de som sysselsätter sig själva men utan att grunda ett egentligt företag.

En sak som förvånat Palenius är att framtidstron verkar vara stark även bland nya ensamföretagare i branscher som drabbats hårt under coronatiden, såsom frisörs-, taxi- och fysioterapibranschen.

– Det är en positiv överraskning att det grundats nya företag trots begränsningarna. Samhället öppnas upp, och jag tror att det kommer att finnas nya möjligheter där. Det är fint att folk tror på framtiden och på företagandet.