Nobelpristagaren Bob Dylan till Helsingfors

Nobelprisade låtsnickraren Bob Dylan uppträder på Hartwallarenan den 24 juni.

Dylan uppträdde senast på Hartwallarenan för tio år sedan i juni 2008.

Hans senaste skiva More Blood, More Tracks utkom i början av november och utgör fjortonde delen i Dylans arkivrensande serie The Bootleg Series.

Dylan har under sin knappt sextioåriga karriär vunnit otaliga priser. Förutom Nobelpriset i litteratur 2016, har han tilldelats Grammy-statyetter, Pulitzer-priset och amerikanska presidentens frihetsmedalj.