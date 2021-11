NM-silver för Finland – Chydenius femma i individuella tävlingen

Nina Chydenius var bästa finländare i de nordiska terrängmästerskapen i svenska Tullinge. Chydenius slutade femma medan det finländska laget var tvåa.

Nina Chydenius och de övriga finländska damerna klarade av att bemästra de tuffa, regniga och leriga förhållandena i Tullinge i Sverige då de nordiska terränglöpningsmästerskapen avgjordes på söndagen.

Chydenius slutade på femteplats på det 9 kilometer långa loppet medan det finländska damlaget var tvåa.

"Det var en verklig terrängtävling då det regnade hela tiden. Banan var i sådant skick att det nog hade regnat också tidigare", säger Chydenius i friidrottsförbundets pressmeddelande.

"Under det första varvet avvaktade jag och kollade in banan men sedan kunde jag öka tempot trots att jag var nära att gå omkull tre gånger under loppet".

Tävlingen avgjorde på en banan på 1,5 kilometer och Chydenius var rätt nöjd med sin sinsats i loppet.

"Min insats var rätt jämn och jag kom bra hela vägen till slut trots att jag har 1560 kilometers veckor bakom mig på träning", säger hon.

Sveriges Sara Christiansson var snabbast i tävlingen. Hon kom i mål på tiden 34.07 medan Chydenius tid blev 34.55.

Också Nathalie Blomqvist stod för en stabil insats i loppet då hon kom i mål som sexa, fyra sekunder bakom lagkamraten Chydenius. Suvi Miettinen var sjua och Johanna Peiponen tionde.

"Jag är stolt över att vi kunde prestera så starkt som lag och vinna silver", säger Blomqvist i förbundets pressmeddelande.

Blomqvist och Chydenius turades om att dra och Blomqvist berättar att hon var på gränsen vi dmitten av loppet då hon var nära att inte orka.

"Jag fick nog ut allt av kroppen i dag", säger Blomqvist.

I herrtävlingen var Leevi Keronen bästa finländare på en niondeplats medan det finländska laget fick nöja sig med en fjärdeplats.