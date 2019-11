Niskanens kross – "han är på en annan nivå"

Iivo Niskanen knäckte Johannes Høsflot Klæbo i den långa uppförsbacken i Ruka: – Tryckte till så jag säkert blir av med honom, säger Niskanen efter att ha vunnit i världscuppremiären.

Efter att ha utklassat ryssarna i Olos för ett par veckor sedan var Iivo Niskanen stor favorit inför 15 km klassiskt i Ruka – och han levererade.

För en stund såg det ut att bli en match. Johannes Høsflot Klæbo – vinnare i Ruka för ett par år sedan – går ut på sitt andra varv samtidigt som Niskanen startar och klistrar sig fast.

– Fick fundera hur jag kan bli av med honom. Går inte att köra jämnt och erbjuda draghjälp. Då hade segern gått till en annan adress, säger Niskanen.

Niskanen låter Klæbo gå före en stund, men klämmer till i den långa uppförsbacken under andra varvet. Då blir det för mycket för norrmannen.

– Jag tryckte till så jag säkert blir av med honom, säger Niskanen.

– Efter att ha lugnat mig lite kom jag tillbaka in i min egen rytm. Under sista varvet kunde jag redan plöja lite i utförsbacken för att undvika onödiga risker.

Niskanen brister ut i ett glädjevrål då han korsar mållinjen. Han vinner med 13 sekunder före Klæbo och ingen annan av konkurrenterna kan hota hans seger.

– Det var otrolig stämning på stadion och bra drag ända från den sista uppförsbacken. Jag hade gott om krafter kvar i slutet och gav gärna lite tillbaka till publiken, säger han.

– Tidsskillnaden kunde ha varit större om jag fått köra med jämn fart. Absolut sett kunde jag ha gjort en bättre prestation med en annan fartfördelning, men tur att jag hade en bra dag.

Niskanen har vunnit två gånger förut i Ruka och för två år sedan var han trea. Då var Klæbo bäst.

– Vanligtvis har det gått att få draghjälp i något skede, men den här gången skidade jag i praktiken ensam. Då jag lät Klæbo gå före skidade han för långsamt för mig i det skedet, säger Niskanen.

– Då jag vunnit förut har jag fått njuta av draghjälp i ett eller två varv och kunnat slå till i slutet. Den här segern fixade jag själv. Det var kul att lyckas så här.

Han utstrålade frustration efter att ha blivit utslagen i kvartsfinalerna i fredagens klassiska sprint. Men inför lördagens 15 km var han favorit alla gånger.

– Såklart det är mer spännande att vara den största favoriten, men jag litade på min form och visste att vi hade föret under kontroll. Jag kunde lita på vallningen, skidorna, allting, säger Niskanen.

– Jag visste ju efter den lyckade försäsongen att segern inte kan vara långt borta.

Norges sprintstjärna, Klæbo har gått framåt efter att ha flyttat över till Norges distanslag i våras. Men han medger att Niskanen var övermäktig i dag.

– Jag såg att han var i bra form för ett par veckor sedan. I dag var han på en helt annan nivå, säger Klæbo.

Niskanen var överlägsen redan i Olos för ett par veckor sedan, både i klassisk stil och i fristil. Förra helgen var han lite seg i finska cupen i Rovaniemi, men vann ändå distansloppet i klassisk stil.

– Jag hade min första vilodag på ett tag den här veckan för att återhämta mig från Rovaniemi. Det var riktigt snömos där och belastningen började bli så stor att jag under inga omständigheter var i min bästa form, säger Niskanen.

– Vi körde en femma ganska raskt för att få lite försmak av stigningsvinklarna här, men annars har jag inte kört några hårda förberedande träningar alls. Träningsmängden var ganska stor den här veckan, men mest lätt träning för ämnesomsättningen.

Den dubbla OS-guldmedaljören har tränat mer än någonsin i sommar. Det blir ungefär 1 100 träningstimmar den här säsongen. Under en säsong utan stora mästerskap har han och tränaren Olli Ohtonen siktat in sig på den totala världscupen.

– Man ligger ju hela tiden på gränsen. Annars blir det ingen utveckling. Det är bara otroligt viktigt att maximera återhämtningen, ha en bra rytm, kontrollera träningen och utföra träningarna rätt, säger Niskanen.

– Vi har hittat ett bra upplägg med Olli.

För att vara mer beredd för världscupens påfrestningar har Niskanen mer än förut kört hårda träningspass under efter varandra följande dagar. Världscupen omfattar hela 35 individuella lopp den här säsongen.

– Det ser bra ut med tanke på konditionen, men det är en lång säsong och man måste jobba hårt för att vara med och kämpa om topplaceringarna varje veckoslut, säger Niskanen.

– Förhoppningsvis är grundnivån så hög att man inte behöver ha en hundraprocentig dag varje gång för att klara sig på sin bästa sträcka.

Den första riktiga prövningen kommer redan i söndagens jaktstart i fristil, Niskanens svagare skidsätt. Klæbo går ut till först, 18 sekunder före Niskanen. Mellan dem, 2 sekunder före Niskanen, startar Emil Iversen, trea under lördagen.

– Jag litar på mig själv. Formen är bra och min fristil har gått framåt år för år. Det handlar inte bara om något fristilsprojekt, säger Niskanen.

– Det är inte som för fyra år sedan, då man tänkte att "fan att man måste skida de här loppen också". Det blir helt intressant.

Resultat:

Världscupen, Ruka

herrar, 15 km (k)

1) Iivo Niskanen, Finland, 35.17,0, 2) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, +13,0, 3) Emil Iversen, do, +14,9, 4) Didrik Tønseth, do, 33,1, 5) Alexander Bolsjunov, Ryssland, +43,8, 6) Andrej Larkov, do, +45,4, 7) Pål Golberg, Norge, +49,7, 8) Hans Christer Holund, do, +55,9, 9) Sergej Justiugov, Ryssland, +57,2, 10) Ivan Jakimusjkin, do, +1.06,2.