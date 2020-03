Niskanens kollaps – "hade inget kvar att ge"

Alexander Bolsjunov vann den klassiska femmilen i Holmenkollen.

Iivo Niskanen drömde om att bli den första finländaren sedan Harri Kirvesniemi år 2000 att vinna legendariska 50 km i Holmenkollen. Men drömmarna gick i kras under sista 10 km.

– Jag hade läget under kontroll och skidade bra fram till 30 km och skidbytet. Krüger och Cologna bytte skidor före mig och jag hann redan tänka att det här går helt enligt planerna, men jag hade sedan inget kvar att ge. Jag kunde inte göra det jag hade planerat, säger Niskanen.

– I dag var femton skidåkare bättre än mig.

Niskanen hängde med i tätgruppen i 40 km, men därefter var det kört. En grupp med tio skidåkare ryckte loss och gjorde upp om segern. Rysslands Alexander Bolsjunov var bäst än en gång. Han vann också förra året. Niskanen var i mål 1.46 bakom Bolsjunov.

Inför säsongen hade Niskanen som mål att placera sig bra i den totala världscupen, i distanscupen, och i de klassiska tävlingarna i Ruka, Lahtis och Holmenkollen. Han vann i Ruka och Lahtis, men fick se sig slagen i Holmenkollen.

– Två av tre lyckades. På det viset helt ok, men det känns inte bra just nu, säger Niskanen till Yle Urheilu.

skidor

OSLO

Världscupen

herrar, 50 km (k)

1) Alexander Bolsjunov, Ryssland, 2.08.05,3, 2) Simon Hegstad Krüger, Norge, +0,9, 3) Emil Iversen, do, +19,5, 4) Eirik Sverdrup Augdal, do, +20,3, 5) Hans Christer Holund, do, +20,8, 6) Dario Cologna, Schweiz, +21,3, 7) Sjur Røthe, Norge, +22,3, 8) Jens Burman, Sverige, +26,7, 9) Martin Løwstrøm Nyenget, Norge, +27,1, 10) Didrik Tønseth, do, +55,8..., 16. Iivo Niskanen +1.46,3, 37) Juho Mikkonen 6.59,5...,48) Markus Vuorela + 14.32,6