Niskanen tvåa i Tour de Ski – "hektiskt lopp"

Iivo Niskanen tvingades nöja sig med andra plats i den klassiska masstarten i Tour de Ski.

Efter den överlägsna segern på 15 km klassiskt i Lenzerheide förra veckan var Iivo Niskanen en av de största favoriterna inför måndagens lopp på samma sträcka i Val di Fiemme. Den här gången var det dock masstart, inte individuell start, som är Niskanens favorit.

Halvvägs in i loppet var huvudklungan fortfarande samlad. Under tredje varvet försökte Niskanen avgöra. Niskanen, Norges Johannes Høsflot Klæbo, och Klæbos landsman Didrik Tønseth drog upp en liten lucka vid mellanspurten efter 8,5 km.

Klæbo och Niskanen fortsatte på tumanhand och efter 11 kilometer hade duon cirka 8 sekunder till de närmaste rivalerna, Tønseth, Rysslands Alexander Bolsjunov och Bolsjunovs landsman Denis Spitsov.

Strax därpå satte Klæbo in det avgörande rycket. Niskanen kunde inte svara. Efter 12,5 km var Klæbo redan 9,5 sekunder före Niskanen, men Niskanens försprång till Bolsjunovs grupp var nästan uppe i femton sekunder. Rysslands Alexej Tjervotkin närmade sig dock med stormsteg och med en kilometer kvar till mål var han mindre än tio sekunder bakom Niskanen. Under den sista kilometern kom han och Denis Spitsov ännu närmare Niskanen.

Niskanen höll dock fast vid andra plats. Klæbo tog segern, 20,8 sekunder före Niskanen, och säkrade sitt grepp om sammandraget. Tjervotkin steg till tredje plats, bara 2,9 sekunder bakom Niskanen. Spitsov, Bolsjunov och Tønseth tog följande placeringar.

– Utmanande före. Ett hektiskt lopp. Sällan det uppstår stora skillnader i den här terrängen. Nu blev det, säger Niskanen.

– Min fartfördelning var lite framtung. Jag ryckte efter ett par varv uppvärmning, men krafterna räckte inte riktigt till slut. Klæbo var suverän på alla delområden. Det var kanske inte ett perfekt lopp av mig, men man får nog alltid skida för att ta andra plats.

Perttu Hyvärinen var elva, Remi Lindholm 21:a och Ville Ahonen 38:a. Lindholm har haft det tungt hittills under Tour de Ski, så han var delvis nöjd efter en lovande upphämtning.

– Det var ett tufft lopp. 6x2,5 km och en lång uppförsbacke. Man var hela tiden på gränsen, men samtidigt fick man inte ta ut sig för tidigt, för att ha krafter i slutet. Helt ok med tanke på hur min tour gått hittills, säger Lindholm,

Tour de Ski avslutas med masstart i slutbacken i Val di Fiemme på tisdagen. Niskanen ligger trea inför avslutningen, vilket innebär att han tänker skida Tour de Ski till slut. Slutbacken är kanske inte Niskanens favorit,

– Utgångsläget är någorlunda. Man får väl skida uppför Alpe Cermis då det ändå finns något slags chans att vara bland de tre bästa. Jag prövar, säger Niskanen.

skidor

VAL DI FIEMME, Italien

Världscupen

herrar, 15 km (k), masstart

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 41.31,2, 2) Iivo Niskanen, Finland, +20,8, 3) Alexej Tjervotkin, Ryssland, +23,7, 4) Denis Spitsov, do, +24,0, 5) Alexander Bolsjunov, do, +27,9, 6) Didrik Tønseth, Norge, +40,1, 7) Erik Valnes, do, +50,0, 8) Hugo Lapalus, Frankrike, +54,1, 9) Ivan Jakimusjkin, Ryssland, +56,2, 10) Harald Østberg Amundsen, Norge, +56,5.