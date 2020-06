Nio miljoner smittade efter nytt dygnsrekord – kortison ger hopp

Öka snarast produktionen av läkemedlet dexametason, manar världshälsoorganisationen (WHO). Dexametason är ett slags kortison som har visat lovande resultat i behandlingen av coronapatienter.

Förra veckan visade en brittisk läkemedelsstudie att dexametason minskar dödligheten med 35 procent bland patienter som bara kunde andas med hjälp av respirator, och med en femtedel bland dem som behandlades med syrgas.

– Även om uppgifterna fortfarande är preliminära, innebär upptäckten att dexametason har livräddande potential för svårt sjuka patienter med covid-19 att vi får välbehövlig orsak att fira, sade WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus under en virtuell presskonferens i Genève.

– Nästa utmaning blir att öka produktionen, och snabbt och rättvist distribuera dexametason över hela världen, med fokus på var det behövs mest.

Kortison är en steroid som dämpar inflammation i kroppen. Dexametason har funnits på marknaden i över 60 år och är ett billigt och tillgängligt läkemedel.

På måndagen varnade WHO för att pandemin accelererar och nu har över nio miljoner människor smittats och cirka 470 000 avlidit av viruset. Under söndagen registrerades officiellt 183 020 nya smittade i covid-19 i världen. Det är den högsta dagliga siffran hittills, rapporterar WHO.