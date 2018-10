Nina Nyman: #dammenbrister skapade större förändring än väntat

#Dammenbrister blev i fjol det stora finlandssvenska metoo-genombrottet. Vittnesmålen utkommer nu i bokform. En av eldsjälarna Nina Nyman berättar hur metoo skapade en förändring.

– Jag tycker det blev en verklig förändring, det har hänt mer än jag förväntade mig för ett år sedan. Vi har sett många bra konkreta saker när det gäller olika former av planer för vad som ska hända i framtiden och det har satts in pengar på olika former av projekt. Det stora förändringen är ändå hur vi pratar om de här sakerna det har skett en förändring i var skammen ligger. Den har flyttats bort från offren och lagts på förövarna. Jag skulle önska en aktivare roll från polisen.

