Niinistö och Rinne: Dags att få veta vad som hände med finländare under Josef Stalins tid

Statsminister Antti Rinne (SDP) säger till Helsingin Sanomat att det skulle vara bra att känna till landets historia, men ger inga löften om pengar till en utredning.

President Sauli Niinistö och statsminister Antti Rinne (SDP) anser att det skulle vara dags att reda ut vad som egentligen hände med finländare under den stora utrensningen, skriver Helsingin Sanomat.

På lördagen uppmanade journalisten Unto Hämäläinen i en essä att staten borde göra en officiell utredning om vilka som dog i Sovjetunionen under mellankrigstiden och varför de avrättades. Enligt Hämäläinen dog lika många finländare under den stora utrensningen som under vinterkriget.

Stora utrensningen kallas den period då Josef Stalin i Sovjetunionen under åren 1934 till 1939 lät utföra massavrättningar, deportationer och politiskt motiverade avrättningar.

Niinistö kommenterade essän per e-post till Helsingin Sanomat, men också på Twitter. Han tycker att Riksarkivet ska åta sig uppdraget.

– Riksarkivet har redan nu mycket material om det här och de har erfarenhet av att utreda händelser, skrev Niinistö på Twitter.