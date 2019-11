Night Visions visar film som fått publiken att lämna salongen

Den 20–24 november blir det Night Visions-festival under fyra dagar och en natt på Kinopalatset i Helsingfors. Över 40 långfilmer och kortfilmer från fyra världsdelar visas.

På programmet står tjecken Václav Marhouls omtalade The Painted Bird vars brutala scener fått publiken att lämna salongen på tidigare festivaler. Dessutom visas Rian Johnsons stjärnspäckade mordmysterium Knives Out, thrillern Come to Daddy med Elijah Wood i huvudrollen och japanen Takashi Miikes yakuzafilm First Love.

På dokumentärsidan visas pinfärska Fulci for Fake, som är den första långfilmsdokumentären om den italienska regissörslegenden Lucio Fulci. Adam Dubin, känd som regissör för Beastie Boys musikvideor, har gjort sin första långfilmsdokumentär, Murder in the Front Row, om San Franciscos metallscen under de galna åren på åttiotalet.

En av festivalens gäster är den amerikanska scifi- och skräckfilmsregissören Jack Sholder (född 1945). Tre filmer från hans över trettio år långa produktion visas: debuten Alone in the Dark (1982), A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge (1985) och scifiactionthrillern The Hidden (1987) med Twin Peaks-stjärnan Kyle MacLachlan i huvudrollen.