NHL-veteranerna Valtteri Filppula och Sami Vatanen utesluter varken OS eller hemma-VM

Valtteri Filppula, 37, debuterade i NHL säsongen 2005-06 då han spelade fyra matcher för Detroit Red Wings. Våren 2008 var han ordinarie i NHL-truppen då Red Wings vann Stanley Cup. Året därpå fick han uppleva hur det känns att förlora en Stanley Cup-finalserie.

Filppulas sista säsong i Red Wings blev lockoutsäsongen 2012–13 då han också spelade för Jokerit. Sedan bar det av till Tampa Bay Lightning där han gjorde sitt tredje finaluppträdande i NHL – men någon ny triumf blev det inte.

Efter tiden i Tampa blev det korta sejourer i Philadelphia Flyers och New York Islanders innan han återvände till Detroit.

Totalt spelade Filppula 16 säsonger i NHL, varav hela 12 slutade i Stanley Cup-slutspel. I grundserien spelade han 1 056 matcher och stod för 197+33=530 poäng. I slutspelet blev det 25+61=86 poäng på 166 matcher – tredje flest av en finländare genom tiderna bakom Jari Kurri och Esa Tikkanen.

Sami Vatanen, 30, spelade nio raka säsonger i NHL från och med hösten 2012. Anaheim Ducks var hans klubb de fem första säsongerna och under den sjätte trejdades han till New Jersey Devils. Under sina tre hittills sista NHL-säsonger spelade han i Devils, Carolina Hurricanes, Devils igen och Dallas Stars. Vatanens längsta slutspelsäventyr tog slut i konferensfinalerna med Ducks våren 2015.

Vatanen gjorde 200 poäng (47+153) på 451 grundseriematcher och 6+20=26 poäng på 51 slutspelsmatcher. Sju av nio säsonger slutade i slutspel för Vatanen.