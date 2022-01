NHL-bossens förslag: Flytta ishockeyn till sommar-OS

Kan vi i framtiden få se Sebastian Aho, Miro Heiskanen, Alexander Barkov, Anton Lundell och Mikko Rantanen jaga medaljer i sommar-OS? Om NHL-kommissionären Gary Bettman får sin vilja igenom är svaret ja.

OS i Peking inleds om en knapp månad. De finländska hockeyfansen hade i flera år väntat med spänning på att få se en turnering där världens bästa spelare gör upp om segern. Men i december kom beskedet: NHL släpper inte sina spelare till turneringen i Peking och OS blir en turnering som håller lite sämre nivå än vårens VM-turneringar brukar hålla.

Många NHL-spelare har uttryckt sin besvikelse över att inte få delta i OS. Edmonton Oilers storstjärna Connor McDavid var besviken över att NHL-spelarna för andra OS i följd inte får delta.

– Det är svårt att beskriva vad vi spelare känner. Speciellt för alla de som inte fått chansen att spela i OS förr. Det här är andra gången i följd vi missar OS-turneringen, sade han då beskedet kom.

Boston Bruins veteranforward Brad Marchand var fränare i sin kritik:

– Det känns nästan som om de försökte slingra sig ur deltaganden en längre tid och att de inte ville att vi skulle få åka dit och spela, sade han.

Också de finländska spelarna var besvikna. Finland hade haft ett av alla tiders bästa lejonlag på benen med flera etablerade NHL-stjärnor i truppen.

NHL beklagade beslutet men hänvisade till den eskalerande covid-19-situationen i världen och restriktionerna i Kina.

Men nu öppnar NHL-kommissionären Gary Bettman för att NHL-spelarna i fortsättningen ska kunna delta i OS.

Under den amerikanska tv-kanalen TNT:s sändning från utomhusmatchen mellan St. Louis Blues och Minnesota Wild lyfte Bettman fram sin synpunkt på att OS-hockeyn borde flyttas från vinter-OS till sommar-OS.

Han jämförde situationen med basketen. NBA-spelarna har förgyllt OS-basketen vilket möjliggjorts av att turneringen spelas under den nordamerikanska ligans sommarpaus. Det är den logiken Bettman vill att ishockeyn också ska följa även om ishockey som gren inte naturligt skulle passa in i sommarens olympiska spel.

Bettman sade i sändningen att han försökt få till den här förändringen sedan 1990-talet men att internationella olympiska kommittén IOK inte varit intresserade av att flytta ishockeyn.

Hur sannolikt är det då att ishockeyn skulle flytta till sommar-OS?

Inte alls sannolikt. Tvärtom. IOK har under de senaste åren försökt bromsa upp ökningen av deltagare i sommar-OS genom att ta in grenar med färre deltagare. Att i det läget välja att ta in en ny gren och låta sommar-OS ytterligare växa är inte sannolikt. Om hockeyn flyttades till sommar-OS skulle det betyda ytterligare 530 idrottare till en tävling där det i Paris redan finns 10 500 idrottare.

En annan utmaning skulle dessutom vara att hitta tillräckligt stora arenor för att kunna genomföra de två ishockeyturneringarna. IOK har under de senaste åren börjat satsa på hållbarhet och miljö i sitt arbete och då klingar det illa att bygga nya ishallar i städer där hockeyn eller annan issport inte är en naturlig del av idrottsvardagen.

Att bygga en ny isarena i Brisbane inför OS 2032 är varken motiverat eller vettigt.

Därför måste NHL, Bettman och spelarfacket NHLPA lösa frågan om NHL-spelarnas OS-medverkan på något annat sätt än att flytta turneringen till sommar-OS.

Om OS i Milano om fyra år spelas utan NHL-spelarnas medverkan kommer en hel generation spelare att gå miste om chansen att spela i OS.