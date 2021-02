New Yorks biografer får öppna igen

Nästan ett år efter att de stängde kan New Yorks biografer öppna sina portar igen. Det för Hollywood så välkomna beskedet lämnade delstaten New Yorks guvernör Andrew Cuomo på måndagen.

Från den 5 mars kan hugade Newyorkbor gå på bio, men salongerna får bara fyllas till en fjärdedels kapacitet eller maximalt 50 personer, och de måste bära munskydd.

Sedan tidigare har några få orter i delstaten kunnat öppna sina filmpalats, men inne i mångmiljonstaden har biograferna varit igenbommade.

New York är USA:s näst största biomarknad, med 7,4 procent, och i den största – Los Angeles – är biograferna alltjämt stängda. Inför öppnandet i New York har enligt The Hollywood Reporter omkring 38 procent av landets salonger kunnat öppna, med olika restriktioner.

Och filmindustrin tackar för det efterlängtade beskedet. Kedjan AMC meddelade direkt efter Cuomos presskonferens att de tänker öppna samtliga sina 13 biografer i storstaden.

Cuomos besked kommer dagar efter att större arenor som Madison Square Garden har fått tillstånd att öppna för publik. Däremot håller Broadway fortsatt stängt. Även om teatrarna skulle få öppna med reducerad kapacitet skulle de flesta antagligen avstå, då de inte anses kunna drivas utan mer eller mindre fulla hus.