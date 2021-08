New Orleans strömlöst i spåren av orkanen Ida – katastrofläge utlyst

New Orleans är strömlöst efter orkanen Idas framfart. En person har träffats av ett omkullblåst träd och mist livet.Under söndagskvällen bedarrade Ida betydligt och är nu nedgraderad till en kategori 1-orkan.

USA:s president Joe Biden har utlyst katastrofläge i Louisiana på grund av ovädret och frigjort federala resurser för att hjälpa de värst drabbade områdena.

"Hjälpen kan bestå av bidrag för tillfälligt boende och reparationer, lågkostnadslån för att täcka oförsäkrade fastighetsförluster och andra insatser för att hjälpa individer och företagare att återhämta sig från katastrofens effekter", heter det i ett uttalande från Vita huset.

Det hittills enda bekräftade dödsoffret krävdes nära delstatshuvudstaden Baton Rouge och var en 60-årig man som omkom när ett träd föll över hans hus.

Orkanen Ida blåste in över New Orleans på dagen 16 år efter det att den förödande orkanen Katrina nådde staden 2005.

– Jag fick nästan en panikattack när jag hörde på nyheterna att det var årsdagen av Katrina. Det här är inte bra för våra nerver och psyken, säger New Orleans-bon Janet Rucker, som tagit sin tillflykt till ett hotell tillsammans med sin hund.

Över en miljon hushåll och företag är utan el och myndigheterna varnar för en "livshotande situation". Boende i särskilt utsatta områden uppmanades redan för flera dagar sedan att evakuera. Några som däremot inte har kunnat evakueras är uppskattningsvis 2 450 covidpatienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar i delstaten.

Ida blåste in över land som en kategori 3 på en femgradig skala. Under söndagskvällen, lokal tid, uppgav USA:s orkancenter NHC att ovädret nedgraderats, först till kategori 2 och sedan kategori 1, och att det rört sig förbi New Orleans och in nordväst över delstaten Louisiana. Vinden väntas mojna ytterligare under kommande dygn.

När orkanen Katrina nådde Louisiana den 29 augusti 2005 klassades den också som en kategori 3-orkan. Ovädret öste in oerhörda vattenmängder i New Orleans-området och till följd av bristfälliga översvämningsförberedelser översvämmades runt 80 procent av staden.

Över 1 800 liv krävdes av Katrina och de materiella skadorna blev så stora att orkanen klassades som det dittills dyraste tropiska ovädret alla kategorier.

Louisianas guvernör John Bel Edwards sade på söndagen att Ida "verkligen kommer att sätta vårt vallsystem på prov" – det omfattande nätverk av pumpar, portar samt sand- och betongbanker som byggdes ut efter Katrina.

