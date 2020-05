Komediserier Never have I ever om en indisk-amerikansk highschooltjejs strävan att bli populär är fräsch feelgood trots de sedvanliga ingredienserna

Never have I ever är en ungdomskomediserie om en tonårsflicka som försöker bli populär i highschool samtidigt som hon brottas med sin indiska etnicitet. Inget nytt under solen men som feelgoodunderhållning fungerar det förträffligt.