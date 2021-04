Netflix storvinnare vid SAG:s tv- och filmgala

Netflix kunde glädjas åt flera priser vid tv- och filmgalan Screen Actors Guild awards i USA. Och de fyra finaste individuella skådespelarpriserna gick för första gången till icke-vita skådespelare.

Netflix blev storvinnare vid Screen Actors Guilds (SAG) gala i USA. Inte nog med att strömningsjätten tog hem galans ädlaste pris för bästa ensemble, för Aaron Sorkins The Trial Of The Chicago 7, bolaget plockade dessutom hem båda individuella skådespelarpriserna för Ma Rainey's Black Bottom (Viola Davis och bortgångne Chadwick Boseman).

Dessutom fick Netflixproduktioner en rad andra priser. The Crown-ensemblen tog hem bästa drama och Gillian Anderson vann bästa kvinnliga dramaskådespelare för sin tolkning av Margaret Thatcher i serien. Jason Bateman vann motsvarigheten för män för sin insats i Ozark.

Anya Taylor-Joy prisades för huvudrollen i The Queen's Gambit i kategorin bästa tv-film eller miniserie.

Några priser gick inte till Netflix. Däribland kan nämnas Mark Ruffalo i HBO-produktionen I Know This Much Is True, han utsågs till bästa manliga skådespelare i tv-film eller miniserie. Birollspriserna gick till Young Yuh-Jung (Minari) och Daniel Kaluuya (Judas And The Black Messiah).

Därmed tog fyra ickevita personer (Yuh-Jung, Kaluuya, Davis och Boseman) hem några av de finaste skådespelarpriserna, vilket är första gången i galans historia, enligt The Hollywood Reporter.

Kanadensiska Schitt's Creeks avslutningssäsong prisades för bästa komediensemble, där Catherine O'Hara också förärades med bästa kvinnliga komediskådespelare. Jason Sudeikis knep den manliga motsvarigheten för sin roll i Apple-produktionen Ted Lasso.