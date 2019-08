TV-recension Netflix friar till publiken med en avklädd tsarfamilj

Netflix The Last Czars berättar historien om tsarfamiljen Romanovs slut som en hysterisk kavalkad av postmodern kitsch. Game Of Thrones sex- och blodsdrypande estetik blandas med den farligt lockande fantasibilden av Ryssland som ett exotiskt, pråligt, dekadent Andra. Historiker må rynka på näsan åt faktafelen men lägger man ribban lågt blir det underhållande camp.