Netflix betalar bra för finländska Next Games

Netflix vill köpa den finländska spelutvecklaren Next Games. Genom förvärvet försöker strömningstjänsten ta sig in på spelmarknaden.

Next Games börskurs mer än fördubblades på onsdagen efter att Netflix gett sitt bud på bolaget. Netflix, som är världens största strömningstjänst, erbjuder 2,10 euro kontant per Next Games-aktie, eller sammanlagt 65 miljoner euro. Det innebär en rejäl premie, 126 procent över gårdagens stängningskurs på Helsingforsbörsen.

Styrelsen för Next Games rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Största ägare är Jari Ovaskainen och AMC Networks Ventures som tillsammans har drygt 43 procent av aktierna.

Next Games är specialiserat på att göra spel baserade på filmer, tv-serier och böcker. Det betyder att spelen har en stor anhängarskara redan när de lanseras. Företagets senaste spel, Stranger Things: Puzzle Tales, bygger på en skräckdramaserie från Netflix.

Next Games grundades 2013 av Mikael Achren, Joakim Achren, Kalle Hiitola och Jaakko Jumisko. Bolaget börsnoterades i mars 2017 som det första mobilspelsföretaget på Helsingforsbörsen. Vd är Teemu Huuhtanen.