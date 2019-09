Nestes energiexpert: Vad som händer nu avgör hur oljepriset påverkas

Nestes energiexpert Lauri Kärnä utgår ifrån att oljepriset stiger efter drönarattackerna mot Saudiarabien. Hur mycket beror helt och hållet på hur situationen utvecklas.

Hur oljepriset påverkas av veckoslutets drönarattacker mot Saudiarabien klarnar när de asiatiska råvarubörserna öppnar natten mot måndagen finsk tid. Nestes energiexpert Lauri Kärnä sade till HBL på måndagseftermiddagen att det än så länge bara går att spekulera. Några katastrofscenarier vill han inte måla upp.

– Den information som står till buds tyder på att den saudiska oljeproduktionen halveras, från cirka 10 till 5 miljoner ton fat per dag. Om produktionsminskningen blir kortvarig, som några dagar eller någon vecka, så blir priseffekten kanske några dollar till per fat råolja.

Men om skadorna på de saudiska oljeanläggningarna är större och produktionsbegränsningarna fortsätter länge, blir priseffekterna givetvis större. Detsamma gäller om konflikten eskalerar, någonting som Kärnä inte vill spekulera kring. En halvering av den saudiska oljeproduktionen motsvarar ungefär 5 procent av världsproduktionen.

Internationella energiorganet IEA skriver kortfattat på sin sajt att man följer situationen noggrant och håller kontakt med berörda parter, men konstaterar att det för närvarande finns gott om olja i lager runtom i världen.

– Också Saudiarabien har självt omkring 200 miljoner fat i lager, som man i första hand kan släppa ut på marknaden.

Lauri Kärnä säger att man aldrig borde komma med gissningar om prisutvecklingen eftersom så många faktorer spelar in, men han skulle bli förvånad om priset stiger ens 5 dollar per fat under nuvarande omständigheter.

I dag ligger priset på råolja kring 60 dollar per fat, men till exempel i oktober i fjol var priset 75 dollar per fat. Just nu finns ett nedåttryck på priset på grund av att världsekonomin håller på att tappa farten. Dessutom är tillgången på råolja god från icke-opecländer, framför allt amerikansk skifferolja. De här faktorerna dämpar risken för kraftiga prishöjningar.

– Så länge som Hormuzsundet är öppet och exporten från Kuwait, Irak och Förenade Arabemiraten fortsätter ändras läget inte så mycket. Annat är det förstås om situationen eskalerar. Men det krävs omfattande krigshandlingar för att all oljeexport från regionen ska upphöra. Och då börjar IEA öppna sina beredskapslager för marknaden för att mota en oljekris.

Några direkta effekter på tillgången för Finlands del har veckoslutets händelser inte, eftersom Finland inte på flera årtionden importerat saudisk olja. Enligt Kärnä kommer oljan till Finland av logistiska skäl i huvudsak från hamnar i Ryssland och Nordsjön.

Även om råoljepriset skulle stiga så är effekten på bensinpriset för konsumenterna relativt små, eftersom bensinpriset till största delen utgörs av skatt. Utifrån en schematisk kalkyl bedömer Kärnä att 15 dollar till på råoljepriset per fat betyder ungefär 10 cent mer på bensinpriset. Dessutom sker eventuella prisändringar med fördröjning.

– Finlands försörjningsberedskap lider inte heller. Vi har beredskapslager för mycket större störningar, säger Kärnä.