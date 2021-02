Neste sänker utdelningen efter dystert sista kvartal

Nestes rörelseresultat halverades under det fjärde kvartalet 2020. De förnybara bränsleprodukterna stod för nästan hela vinsten under det gångna året.

Petroleumbolaget Neste drabbades hårt av den sällsynt svaga efterfrågan på olja i fjol. Den jämförbara rörelsevinsten sjönk från 1,962 miljarder 2019 till bara 1,416 miljarder 2020.

Under det fjärde kvartalet drog bolaget bara in hälften så mycket i rörelsevinst som under samma tid ett år innan.

På grund av utmaningarna på oljemarknaden bärs nästan hela vinsten upp av bolagets förnybara bränsleprodukter. De står för 1,334 miljarder euro av den totala vinsten.

Vinsten från den traditionella raffinaderiverksamheten uppgår till bara drygt 50 miljoner euro, jämfört med nästan 390 miljoner i fjol.

På grund av vinsttappet sänker Neste utdelningen till ägarna. I fjol betalade bolaget ut 1,02 euro per aktie till ägarna, i år föreslås dividenden uppgå till 0,80 euro per aktie.

Under 2020 fattade Neste beslut om att stänga raffinaderiet i Nådendal för att tydligare satsa på Borgå. I och med stängningen försvann 370 jobb i Nådendal.