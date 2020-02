Neste gör sitt bästa resultat någonsin och höjer utdelningen

Neste mer än fördubblade sin jämförbara rörelsevinst under fjolårets sista kvartal. Styrelsen föreslår höjd vinstutdelning till aktieägarna.

Nestes jämförbara rörelsevinst under fjärde kvartalet var 781 miljoner euro jämfört med 349 miljoner ett år tidigare. När det gäller specifikt de förnybara produkterna, som är bolagets mest lönsamma verksamhet, var rörelsevinsten 671 miljoner euro jämfört med 281 miljoner ett år tidigare.

Fjolåret som helhet var Nestes bästa någonsin hittills. Vd Peter Vanacker beskriver 2019 som ett år av tillväxt, förändring och förverkligande av strategin. Bland annat inleddes utvidgningen av Singapore-fabriken, en investering värd 1,4 miljarder euro. Utvidgningen ökar bolagets produktion av förnybara flygbränslen och andra förnybara produkter.

– Fabriken, som är Nestes genom tiderna största investering, framskrider bra. Investeringen ökar Nestes årliga produktionskapacitet med 1,3 miljoner ton i Singapore och höjder den totala kapaciteten för förnybara bränslen till 4,5 miljoner ton per år 2022.

Bolaget inledde under fjolåret fortlöpande leveranser av jetbränsle till Air BP, Lufthansa och KLM, vilket enligt Vanacker stöder aktörernas strävan att minska utsläppen i flygtrafiken.

Nestes förnybara diesel för landsvägstrafik, som tidigare sålts i Finland, Sverige och Kalifornien, har nu börjat säljas i alla baltiska länder samt i Nederländerna och i Oregon i USA.

– 2019 nådde vi utmärkta ekonomiska resultat samtidigt som vår processäkerhet var alla tiders bästa. 2020 fortsätter vi vår resa mot globalt ledarskap inom förnybara och cirkulärekonomiska lösningar, säger Vanacker i rapporten.

Under 2020 infallet ett par stora servicestopp, elva veckor i Borgå under andra kvartalet, vilket beräknas ha en negativ effekt på 220 miljoner euro på den jämförbara rörelsevinsten. Servicestopp hålls också i Singapore under andra kvartalet och i Rotterdam under fjärde kvartalet.

Styrelsen föreslår 0,92 euro per aktie i vinstutdelning, en rejäl höjning från 0,76 euro i fjol. Dessutom föreslår styrelsen en extra utdelning på 0,10 euro.

På fredagsförmiddagen hade Nestes aktiekurs gått upp med 2,7 procent. På fem år har kursen gått upp med 390 procent.

