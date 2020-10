Neste drar sig ur finska VM-rallyt

I 26 år har det finska VM-rallyt haft Neste som största sponsor och främsta samarbetspartner. Men nu är samarbetet slut.

– Vi uppskattar och värdesätter vårt samarbete med AKK, FIA och VM-serien under alla år. Nestes affärsverksamhet har genomgått en stor förändring under de senaste årtiondena och vi siktar på att vara en av föregångarna då det gäller förnybar energi. Vi har förnyat vår varumärkesstrategi och under den processen har vi också sett över våra sponsoravtal och i den vevan beslöt vi oss för att inte förlänga samarbetet med det finska VM-rallyt. Vi vill tacka alla inblandade, inte minst fansen, för alla fina år, säger Sirpa Tuomi, marknadsföringschef på Neste.

En ny huvudsponsor presenteras under den närmaste framtiden, kanske redan före nyår. VM-deltävlingen ska enligt nuvarande planer arrangeras 29.7-1.8.2021.