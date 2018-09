De utpekade så kallade Novitjok-agenterna, Aleksandr Petrov och Ruslan Bosjirov, har äntligen uttalat sig offentligt. De säger sig vara affärsmän som sysslar med kosttillskott och proteiner. Några andra detaljer om sig själva vill de inte ge ut.

Ända sedan Sergej och Julia Skripal förgiftades i Salisbury har jag försökt vara återhållsam när det gäller vem som ligger bakom dådet. Inte för att jag har några illusioner angående Kremls förhållande till sanningen. Utan för att jag inte förstår varför Ryssland skulle göra något så korkat. Ta livet av en obetydlig agent med ett livsfarligt, sovjetdesignat gift tre månader inför fotbolls-VM.

Det såg helt enkelt för dumt ut.

Men det var ingenting mot hur dumma herrarna Ruslan Bosjirov och Aleksandr Petrov framstod i sin intervju för statskontrollerade RT. De är utpekade av Storbritannien som agenter för den ryska militära underrättelsetjänsten GRU och enligt Scotland Yard har man hittat spår av Novitjok i deras hotellrum. Intervjun lades ut på nätet i dag.

Männen ville inte visa sina pass. Inte tala om vilka de är, var de bor, vad de jobbar med. På sin höjd kunde de avslöja att de är säljer kosttillskott inom fitnessindustrin och reser till Europa för att köpa vitaminer och proteiner.

Till Salisbury ville de åka för att titta på den fantastiska katedralen. Världskänd, enligt dessa affärsmän.

– Salisburykatedralen är känd inte bara i Europa. Jag tror att den är känd i hela världen. Den har en 123 meter hög spira och världens äldsta klocka som fortfarande går, säger Ruslan Bosjirov.

Det var svårt att inte få intrycket att herr Bosjirov hade varit inne på Wikipedia innan denna intervju.

Passerade ni Skripals hus? undrade Simonjan.

– Kanske vi gjorde det, kanske inte. Vi vet ju inte var det ligger, sade Bosjirov i en typisk kommentar som man fäller i Ryssland när man vill förvirra motståndaren.

Under hela den 25 minuter långa intervjun vägrar de båda männen konsekvent att gå in på några som helst detaljer om vilka de är. De hänvisar till privatlivets helgd. Men om det verkligen handlar om två småföretagare som har haft oturen att bli misstänkta av Scotland Yard borde just privatlivet vara det första de vill visa upp.

RT:s chefredaktör Margarita Simonjan skriver på Twitter att hon personligen hade blivit uppringd av de misstänkta männen på sin mobiltelefon. Det är inget märkligt, tillägger hon – "alla" har hennes mobilnummer.

Att Simonjan, den ryska statspropagandans drottning och RT:s högsta chef skulle ha ett mobilnummer som "alla" kan hitta är osannolikt. Jag har dock för säkerhets skull bett Simonjan skicka mig hennes nummer på Twitter, eftersom jag gärna skulle intervjua henne. (Sist jag försökte fastnade jag i presstjänsten.)

Så fort intervjun hade lagts ut möttes den av ett brittiskt flatskratt på Twitter. "Vem i hela världen är det på GRU som tyckte att det här var en bra idé?" skriver The Guardians Shaun Walker.

I ett officiellt uttalande till Reuters säger en talesman för brittiska regeringen att Ryssland måste sluta lägga ut dimridåer.

– Vi har upprepade gånger bett Ryssland tala om vad som hände i Salisbury. I dag har man precis som tidigare svarat med lögner och avledningsmanövrar.

Britternas anser att Kreml driver med dem. Men faktum är att allt tyder på att den ryska statsledningen är desperat. Efter att underrättelsetjänsten har klantat till saker på ett sätt som ingen någonsin hade kunnat föreställa sig försöker man rädda vad som räddas kan. Och man bryr sig inte om hur det ser ut. Det enda som återstår är att röra till saker ända tills britterna är beredda att glömma den här affären.

Något som emellertid inte lär ske i förstone.

Anna-Lena Laurén Korrespondent i Moskva