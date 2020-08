Nervgiftet Novitjoks skapare: Kreml försökte mörda Navalnyj

Den ryska kemisten Vladimir Uglev tror inte att Aleksej Navalnyj har förgiftats med Novitjok, som användes mot Sergej och Julia Skripal i Storbritannien 2018. Det var Uglev som skapade nervgiftet på 1970-talet. Han är dock övertygad om att ryska säkerhetstjänsten är skyldig.

– Om det var Novitjok är det inte sannolikt att Aleksej Navalnyj hade överlevt. I varje fall om han fick det i sig via te, säger Vladimir Uglev per telefon till HBL.

Uglev är kemisten bakom nervgiftet Novitjok, ett samlingsnamn för en grupp nervgifter som utvecklades i hemlighet på ett sovjetiskt laboratorium på 1970-talet. När Sergej och Julia Skripal förgiftades med Novitjok i Storbritannien år 2018 sade Uglev i en intervju att det troligen var ryska säkerhetstjänsten som stod bakom.

Också i fallet Navalnyj tror han att ryska säkerhetstjänsten är skyldig. Han tvivlar dock på att giftet tillhör gruppen Novitjok.

– Skripals blev förgiftade genom huden, Navalnyj av allt att döma via sitt te. Om man får i sig giftet genom att svälja det får man symtom mycket snabbare. Navalnyj hade inte hunnit till flygplanstrappan och han hade knappast överlevt, säger Uglev.

Att Navalnyj överlevde kan han i första hand tacka piloten för, enligt Uglev. Om piloten inte hade landat planet mellan Tomsk och Omsk utan flugit vidare till Moskva hade Navalnyj inte klarat sig. Det har också visat sig att läkarna i Omsk, som vägrade erkänna att Navalnyj var förgiftad, samtidigt gav honom motgiftet atropin – samma motgift som läkarna i Tyskland behandlade honom med. Enligt oberoende Dozjds uppgifter tackade Navalnyjs fru Julia Navalnaja inofficiellt läkarna i Omsk för deras arbete. Navalnyj hade inte hade överlevt utan deras vård.

Samtidigt ville de inte ge honom tillstånd att flyga till Tyskland – av allt att döma utsatta för hård utomstående press. Att det är Kreml som står bakom attentatet mot Navalnyj håller Uglev för självklart.

– Vem dödade Boris Nemtsov? Vem dödade alla andra oppositionella? Det här har staten sysslat med sedan 1917, säger han.

Vil Mirzajanov, också han före detta sovjetisk kemist, säger till Dozjd att han inte heller tror att giftet var Novitjok.

– Den sortens gifter stannar länge kvar i organismen. Allt detta går att ta reda på genom en blodanalys. Jag förstår inte varför läkarna är så hjälplösa, säger Mirzajanov i en intervju med Dozjd.

Mirzajanov, som nu lever i USA, hade en ledande roll då Sovjetunionens hemliga kemiska vapen desarmerades på 1990-talet. Han anklagades för högförräderi och gick i exil i USA 1995.

De tyska läkarna har varit mycket förtegna om sina slutsatser hittills, men säger att giftet verkar vara någon typ av kolinesterashämmare. De har enligt uppgift varit i kontakt med bulgariska läkare för att få veta mer om förgiftningen av den bulgariska affärsmannen Emilian Gebrev år 2015. Gebrev är vapenhandlare och har sålt vapen bland annat till Ukraina, som Ryssland i praktiken krigar med i östra Ukraina. Läkarna tror att Navalnyj kan ha förgiftats med samma sorts blandning av nervgifter och pesticider som Gebrev.

Just nu verkar det stå klart att Navalnyjs chanser att överleva är goda. Frågan är i vilket skick.

– Allt beror på om giftet har hunnit skada hjärnan. I så fall kan följderna vara allvarliga. Men han kan också klara sig, på samma sätt som Pjotr Verzilov, säger Vladimir Uglev till HBL.

Verzilov, medlem i Pussy Riot, förgiftades efter att han rusat in på plan utklädd till polis under VM-finalen i fotboll 2018. Några månader senare togs han in på sjukhus i Moskva i ett kritiskt tillstånd. Läkarna påstod att han hade tagit en överdos av sömn- och astmamedicin, något som de anhöriga inte trodde på. Efter några dagar fördes han till sjukhuset Charité i Berlin, där han blev helt återställd. Det är samma sjukhus där Navalnyj nu är inlagd.

Enligt Uglev är motgiftet atropin, som läkarna har använt för att bota Navalnyj, ytterligare ett indicium på att han inte har förgiftats med Novitjok.

– Atropin används inte mot Novitjok. Det hade tvärtom förvärrat patientens tillstånd.