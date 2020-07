Nelson Mandelas dotter har avlidit

Sydafrikas Danmarksambassadör Zindziswa “Zindzi” Mandela har avlidit 59 år gammal, rapporterar sydafrikanska medier med hänvisning till en nära familjemedlem.

Zindzi Mandela var frihetshjälten Nelson Mandela och Winnie Madikizela-Mandelas yngsta dotter och växte upp under ekonomiska svårigheter med en ensamstående mamma under faderns 27 år i fängelse. Hon beskrivs tidigt ha följt i sin fars fotspår under Sydafrikas apartheid och var bland annat en stark förespråkare för landreformer, skriver sydafrikanska Sunday Times.

– Hon tjänade Sydafrika väl, säger Naledi Pandor, landets minister för internationella relationer och samarbete, till tidningen.

1985 gjorde Zindzi Mandela sitt första offentliga framträdande, då hon 24 år gammal läste upp sin fars tal i Soweto efter det att den dåvarande presidenten PW Botha meddelat att landets rasåtskillnadspolitik skulle fortgå.

Mandela tillträdde tjänsten som Sydafrikas ambassadör i Danmark 2015 och avled på sjukhus i Johannesburg på söndagen. Dödsorsaken är ännu okänd.

Även paret Mandelas äldsta dotter, Zenani Mandela-Dlamini, har gjort karriär som diplomat och var tidigare Sydafrikas ambassadör i Argentina. Nelson Mandela avled 2013 och Winnie Madikizela-Mandela 2018.