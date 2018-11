Nej tack till Frankrike - ja tack till Island

Fakta

Finska dröm- och mardrömsgrupper i EM-kvalet:

Drömgrupp med fem lag: Polen, Island, Finland, Estland, Gibraltar.

Drömgrupp med sex lag: Polen, Island, Finland, Estland, Gibraltar, San Marino.

Mardrömsgrupp med fem lag: Frankrike, Tyskland, Finland, Rumänien, Makedonien.

Mardrömsgrupp med sex lag: Frankrike, Ryssland, Finland, Rumänien, Makedonien, Lettland.

Drömgrupp PR-mässigt och sett ur fansens synvinkel: England, Tyskland, Finland, Ungern, Makedonien, Lettland.

Mardrömsgrupp PR-mässigt och sett ur publikens synvinkel: Schweiz, Ukraina, Finland, Albanien,Kazakstan, Malta.

Seedningsgpotterna:

UNL-potten:

Schweiz

Portugal

Nederländerna

England

Seedningspott 1:

Belgien

Frankrike

Spanien

Italien

Kroatien

Polen

Seedningspott 2:

Tyskland

Island

Bosnien

Ukraina

Danmark

Sverige

Ryssland

Österrike

Wales

Tjeckien

Seedningspott 3:

Slovakien

Turkiet

Irland

Nordirland

Skottland

Norge

Serbien

Finland

Bulgarien

Israel

Seedningspott 4:

Ungern

Rumänien

Grekland

Albanien

Montenegro

Cypern

Estland

Slovenien

Litauen

Georgien

Seedningspott 5:

Makedonien

Kosovo

Vitryssland

Luxemburg

Armenien

Azerbajdzjan

Kazakstan

Moldavien

Gibraltar

Färöarna

Seedningspott 6:

Lettland

Liechtenstein

Andorra

Malta

San Marino

Så här lottas lagen i respektive grupper:

Inalles blir det tio grupper. Fem med fem lag, sex med sex lag. De fyra lagen från Nations League-gruppen lottas in i grupperna A till D. Lagen från pott 1 i grupperna E till J. Från seedningspotterna två till fem lottas ett lag per pott in i en grupp. De fem lagen från seedningspott sex lottas in i grupperna F till J. Det betyder att grupperna A till E spelas är fem lag starka, grupperna F till J spelas med sex lag.

Vem får spela EM?

De två bästa från varje grupp avancerar till EM. Finland får, om laget inte klarar av att knipa en plats via kvalet, precis som andra nationer som vann sina grupper i Nations League en andra chans att kvala in till EM våren 2020.

När inleds EM-kvalet?

21 mars 2019.