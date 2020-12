"Hittills har jag klarat av att hitta inspiration utan att klä mig i nätstrumpbyxor, men om inspirationen vid något skede uteblir för en längre tid lovar jag att pröva på den här lösningen."

Respons och feedback är bland de viktigaste sakerna i jobbet som journalist. Att få läsa och höra vad publiken tycker om texter vi skriver, prioriteringar vi gör och val vi stått för är en viktig del då vi utvecklar vår journalistik och gör prioriteringar.

I dagens digitala medievärld har vi tillgång till siffror på vilka texter som läses, vilka som väcker engagemang, vilka som når ut till en större massa och vilka ämnen som våra läsare uppskattar eller åtminstone klickar på.

Siffror, likes och emojier i all ära. Det finns ändå inget som känns lika bra som då läsare tar sig tid att höra av sig med direkt respons antingen per telefon eller per e-post. Då någon av er väljer att lägga tid och tanke på att sammanfatta era åsikter och tankar om det vi skriver om är det ett tecken på att vår journalistik väcker tankar och känslor.

Journalistiken ska förmedla nyheter och presentera olika fenomen och personer men också klara av att utmana och få läsaren att utveckla sin tanke och sin världsbild.

Därför är responsen guld värd och vi uppskattar den högt.

Här bör kanske tilläggas ett litet "inte all respons" på samma sätt som en del män brukar tillägga ett snabbt "inte alla män" då någon lyfter fram maktstrukturer, strukturella problem eller männens överrepresentation inom vissa brottsrubriceringar.

Här under tänkte jag svara på en del frågor och kommentarer av den sorten. Men också kommentarer och frågor som berör den linje vi valt. Det här är alltså frågor och kommentarer som läsare skickat in som respons på texter jag skrivit.

Min rekommendation är att du inte skall ikläda dig damtrosor när du sätter dig vid datorn.

– Nej, jag klär mig inte i damtrosor då jag skriver om jämställdhet. Inte för att det är någon annans än min sak också om jag gör det.

Tänk om du skulle göra en god gärning och försvara män i stället för att rycka på axlarna och konstatera faktum ... dumma dumma karlar.

– Jag försvarar absolut också män då det finns orsak till det. Men i det här specifika sammanhanget handlade det om utbredda sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor som främst män står för. I det sammanhanget är det inte rätt att lyfta fram orättvisor som drabbar män.

Varför skriva lika mycket om damidrott som herridrott då ingen bryr sig om damidrott? Alla vet att det är sämre och mindre intressant och därför förtjänar mindre synlighet och pengar.

– Att säga att ingen bryr sig om damidrott är ett märkligt påstående. Att damidrotten fått mindre synlighet och att det finns mindre pengar inom damidrotten beror på att det är männen som styrt idrotten i alla tider och prioriterat sig själva.

Min misstanke är att du ikläder dig nätstrumpbyxor för att inspirationen skall infinna sig. Har jag fel?

– Hittills har jag klarat av att hitta inspiration utan att klä mig i nätstrumpbyxor, men om inspirationen vid något skede uteblir för en längre tid lovar jag att pröva på den här lösningen.

Jag har definitivt ingenting mot damer i allmänhet och idrottande damer i synnerhet, men någon måtta må det vara!

– Det är bra att inte ha något emot damer och idrottande damer.

Jag förstår inte varför en journalist skall bedriva opinionsjournalistik på tidningens sportsidor.

– En av journalistikens viktigaste uppgifter är att lyfta fram olika fenomen, orättvisor och problem. Sportjournalistiken har länge varit ett undantag där reportrarna ofta mer agerat supportrar än journalister. För mig är det självklart att också sportjournalistik ska vara journalistik och inte bara rapportering. Därför hör det till våra uppgifter att lyfta fram, belysa och ta ställning också i svåra och komplexa frågor.

Varför kan du inte bara skriva om resultatidrott? Blanda inte in politik och annat i sporten.

– Politik och idrott hör ihop i allra högsta grad. Att som journalist helt bortse från krafterna bakom idrotten och bara bevaka matcher och tävlingar är inte möjligt. Idrottens mörka och obekväma sidor måste också lyftas fram för att en bättre ska kunna förstå helheten.

Jag förstår att du skriver om jämställdhet för att få ligga mer. Kvinnor gillar säkert dina åsikter.

– Det finns både kvinnor och män som gillar mina åsikter. Precis som det finns kvinnor och män som inte gillar dem. Jag är feminist och jobbar för en mer jämställd värld av helt andra orsaker än att få ligga.

Husis skriverier har mer eller mindre blivit ett allmänt åtlöje inom idrottskretsar.

– Under det gångna året har HBL-sportens innehåll (skriverier) premierats med nationella utmärkelser.

Kanske vi kan hoppas att män lär sig att ge mer konstruktiv feedback 2021.

Kanske inte alla män men åtminstone några.

Filip Saxén Sportchef