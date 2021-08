Neil Patrick Harris i ny Netflix-komedi

Neil Patrick Harris ska spela huvudrollen i Netflix nya komediserie Uncoupled, av Darren Star som även är skapare till succéserien Emily in Paris och Younger, uppger Deadline.

Patrick Harris, som blivit flerfaldigt prisad för rollen som Barney Stinson i långköraren How I met your mother, är i år också aktuell i The Matrix 4 som väntas få biopremiär i december.

I Uncoupled spelar han Michael som över en natt blir dumpad av sin man efter 17 år tillsammans, och plötsligt tvingas hantera livet som medelålders singel i New York. Inspelningarna planeras att inledas senare i år i New York.