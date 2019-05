En politisk protest, ett drama till rösträkning och Conchita Wurst som sjunger Zelmerlöw – så var ESC-finalen

Isländska Hatari viftade med den palestinska flaggan under rösträkningen och kan bli diskade för det, eftersom tävlingen enligt reglerna ska vara opolitisk. Bild: Sebastian Scheiner

Svenska John Lundvik var jurygruppernas favorit men storfavoriten Duncan Laurence höll för trycket. Finalen rymde också megastjärna Madonnas uppträdande och en politisk protest från Island.

Sveriges John Lundvik och The Mamas låg bäst till efter att de 41 jurygrupperna hade sagt sitt, med Nordmakedonien och Tamara Todevska hack i häl. Men efter att publikens röster blivit räknade var det Duncan Laurence som stod som segrare och John Lundvik hamnade till slut på sjätte plats med sin låt Too late for love.

Duncan Laurence har länge tippats vinna årets upplaga av Eurovision Song Contest. Arcade är ett scenmässigt avskalat nummer där Duncan Laurence sjunger och spelar piano. Bland låtskrivarna bakom Arcade finns bland annat svenske Joel Sjöö.

Veckan före finalen har den nederländske artisten varit den i särklass största favoriten och han kommenterade favoritskapet under en presskonferens tidigare i veckan.

– Jag kan inte beskriva känslan, det är en så stor komplimang att folk vill att man ska vinna. Det är det bästa som kan hända när man tävlar i Eurovision, sade han då.

Även Sveriges John Lundvik har tidigare berättat att han gillar låten.

– Det är en fantastisk ballad, han sjunger väldigt bra, sade John Lundvik tidigare.

Efter en något utdragen inledning, där den regerande mästaren Netta Barzilai hälsade publiken välkomna och flera israeliska Eurovisionveteraner flimrade förbi, drog finalen av den 64:e upplagan av Eurovision Song Contest i gång i Expo arena i Tel Aviv.

Danmark bjöd på sockersöt pop på stol, det regnade på den ryske storstjärnan Sergej Lazarev och storfavoriten Duncan Laurence från Nederländerna gjorde ingen besviken med den känslosamma balladen Arcade.

Kvällens skandal bjöd Islands antikapitalistiska bdsm-grupp Hatari på som höll upp palestinska halsdukar i sändning när de fick sina publikröster. De kan nu eventuellt bli diskade för att ha visat politiska budskap.

Australiska Kate Miller-Heidke var den som flög högst under kvällens final medan värdlandets Kobi Marimi, föga förvånande, fick det varmaste mottagandet av publiken när han rörde sig själv till tårar med låten Home.

Sveriges John Lundvik, som satte sitt nummer perfekt, var dock inte långt efter med Too late for love som mottogs av en jublande arena.

I mellanakten gjorde Eurovision en Så mycket bättre/Vain elämää och Conchita Wurst, vinnaren från 2014, tolkade Måns Zelmerlöws Heroes. Måns i sin tur tolkade Eleni Foureiras Fuego medan Eleni gjorde en bejublad version av ukrainska Verka Serduchkas "Dancing lasha tumbai".

Verka Serduchkas drog sedan ner mest jubel när hon framförde Nettas "Toy". Sedan gjorde alla artisterna gemensam sak med Gali Atari och sjöng "Hallelujah", den israeliska vinnarlåten från 1979.

På plats var även popdrottningen Madonna, kvällen till ära klädd som en väldigt glittrig pirat med ögonlapp och allt. Stjärnan bjöd på en sakral version av sin hit "Like a prayer" och sjöng dessutom nya singeln "Future" tillsammans med rapparen Quavo.

Madonna passade även på att peppa alla Eurovision-deltagarna.

– Ni är alla vinnare oavsett vad som händer. Att ta er hit var inte lätt, sade Madonna.

Men när konfettin lagt sig var det Duncan Laurence som stod som segrare i Tel Aviv.