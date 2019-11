Nya bolag kommer till börsen, men fler ser ut att försvinna. För placerarna betyder det färre alternativ.

På måndagsmorgonen blev det klart att den nederländska maskinuthyraren Boels ger ett bud på den finländska konkurrenten Cramo. Redan förra veckan meddelade Cramo att bolaget är föremål för köpintresse, men avslöjade inte från vem.

Boels är stort framför allt i Benelux-länderna, men har verksamhet i en lång rad andra europeiska länder. Köparen erbjuder 13,25 euro per aktie för Cramo, jämfört med fredagens stängningskurs på 12,64 euro. Cramos styrelse rekommenderar aktieägarna att godkänna budet och stora ägare har redan tackat ja.

Om affären blir av betyder det att Cramo avnoteras från Helsingforsbörsen. Enbart förra veckan kom två andra, liknande, besked. Vårdbolaget Mehiläinen planerar köpa börsnoterade Pihlajalinna, vilket betyder att Pihlajalinna avnoteras när köpet är klart. Mehiläinen är inte börsnoterat utan ägs till största delen av fonder som kontrolleras av det multinationella riskkapitalbolaget CVC Capital Partners. Mindre ägare är bland annat finländska pensionsbolag.

Förra veckan blev det också känt att ett belgiskt bolag lägger bud på vårdfastighetsbolaget Hoivatilat, vars storägare för övrigt är 2care Capital, ett samföretag mellan Konstsamfundet och Hartwall-släkten.

Under 2019 har flera bolag redan lämnat börsen. Hit hör Amer Sports som sålts till Kina, och konsultbolaget Pöyry som köpts av svenska ÅF. Borta är också Kotipizza som numera ägs av norska Orkla. Likaså norska Telenor har köpt 98 procent av DNA, som nu är på väg att avnoteras. Också Ramirent ser ut att lämna börsen efter att ett franskt bolag köpt 98 procent av aktierna. FIT Biotech har för sin del gått i konkurs.

Enligt uppgift kan vi inom de närmaste månaderna vänta ytterligare besked om utköp från Helsingforsbörsen. Att aktiviteten ökar när det gäller företagsförvärv är typiskt i slutet av en lång uppgång. När börskurserna är höga ser de gamla ägarna chans att få ett bra pris, samtidigt som nollränta ger potentiella köpare möjlighet att få billig finansiering för affärerna.

Vissa skyller uppköpsivern på det finländska skattesystemet som missgynnar noterade aktier jämfört med icke-noterade.

Men det finns också bolag som fortfarande söker sig till Helsingforsbörsen. I fredags meddelade hälsoteknologibolaget Optomed, som tillverkar bärbara kameror för ögonundersökningar, att man vill notera sig på huvudlistan. Om planerna blir verklighet är Optomed det första bolaget i år som går direkt in på huvudlistan. Tidigare i år flyttade kapitalförvaltaren EAB Group (Elite Alfred Berg) från First North till huvudlistan.

First North är en börslista för lite mindre bolag där rapporteringsskyldigheten är lägre. Typiskt är att unga bolag noteras på First North för att senare flytta över till huvudlistan när de växer.

Under 2019 har tre nykomlingar hittills tagit plats på First North: biltillbehörsgrossisten Relais Group, mjukvaruföretaget LeadDesk och ekonomiförvaltningsbolaget Aallon. I slutet av oktober meddelade Fodelia, ett utvecklingsbolag i livsmedelsbranschen, att man siktar på en notering på First North före årsskiftet.

I fjol noterades 13 nya bolag på Helsingforsbörsen, vilket var rekord för millenniet så här långt. Även om överraskningar ännu kan dyka upp, blir årets saldo lägre. En uppenbar orsak är den vikande konjunkturen och osäkerheten i ekonomin.

Men även om antalet nynoteringar blir färre i år, är vi långt ifrån bottenår som 2008 och 2011 när summan var noll. Eller 2009 och 2010 när bara ett bolag per år noterades.

Att ett bolag är noterat på börsen innebär att allmänheten har möjlighet att bli delägare genom att köpa bolagets aktier. Att vara aktieägare betyder i sin tur att man får dela på bolagets vinst och ta del av värdestegringen (eller nedgången). Att de bolag som lämnar börsen är fler än de som kommer till, innebär att placerarna får färre alternativ att välja bland. Det rimmar illa med införandet av aktiesparkontot nu vid årsskiftet. Dess syfte är att öka allmänhetens intresse för placering i aktier, vilket är angeläget när räntan på bankkontot är noll. (Enligt Finlands Bank har finländarna nu 94 miljarder euro på sina bankkonton till en genomsnittsränta på 0,11 procent. Räknar man med inflation och bankens avgifter äts pengarna upp på bankkontot.)

Förutom att alternativen för placerarna minskar finns också andra nackdelar med att bolag köps ut från börsen. Om köparen finns i utlandet och flyttar huvudkontoret dit, innebär det mindre skatteintäkter för finska staten. Det betyder också ökad osäkerhet för personalen – ett företag tenderar att satsa sina resurser där huvudkontoret finns.

Men att bolag köps ut från börsen behöver inte enbart vara negativt, åtminstone inte om priset är bra. Säljarna kammar hem stora summor, som i bästa fall placeras i nya bolag där de genererar mer tillväxt och fler arbetstillfällen.

Patrik Harald Reporter