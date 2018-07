Nazistiska NMR växer också i Finland – tänker demonstrera i Åbo

Nordiska motståndsrörelsen utreds för misshandelsfall, trakasserier och hets mot folkgrupp under politikerveckan i Visby och mobiliserar sig också starkt inför höstens svenska val. – En liknande utveckling är mycket möjlig i Finland, säger forskaren Tommi Kotonen.

Nordiska motståndsrörelsens finska förgrening har meddelat att den tänker demonstrera i Åbo i mitten av augusti. Den sker på årsdagen av terrordådet på Salutorget och inför att hovrätten behandlar Polisstyrelsens talan om att förbjuda den nazistiska organisationen.

I Sverige, där NMR är störst och ledaren finns, har rörelsen klart ökat sin verksamhet de senaste åren. Enligt den antirasistiska stiftelsen Expos årssammanställning var 2017 ett toppår med över 3 400 aktiviteter. Utvecklingen har fortsatt vilket märktes inte minst i början av juli på Gotland där NMR satte en tydlig prägel på Almedalsveckan.

Fakta Det här är NMR Svenska motståndsrörelsen grundades 1997 och Finska motståndsrörelsen 2008. I dag går de under namnet Nordiska motståndsrörelsen men med nationella förgreningar. NMR finns också i Norge och Danmark och är i dag den dominerande nazistiska organisationen i Norden. NMR kallar sig själva nationalsocialister och hyllar Hitler och Nazityskland. Rörelsen agiterar mot demokratiskt statsskick, mot invandring och mångkultur och har en öppet antisemitisk agenda. Rörelsens mål är att avskaffa demokratin och införa en nordisk folkstat, eller en nordisk diktatur. Enligt Skyddspolisen har NMR i Finland ungefär hundra medlemmar. I Sverige identifierade Expo trehundra medlemmar 2017. Sympatisörerna beräknas vara fler.

Polisen utreder nu 35 anmälningar om brott från veckan och enligt Dagens Nyheter kopplas en stor mängd av dem till just NMR. De allvarligaste händelserna är tre misstänkta misshandelsfall där nazister angripit personer som markerat eller demonstrerat mot dem. En person ska också ha slitits ned från sin cykel utanför Visby. Dessutom utreds bland annat hets mot folkgrupp.

NMR har registrerat sig som ett parti och inför riksdagsvalet i Sverige har en tydlig mobilisering och nyrekrytering skett. I Ludvika i Dalarna, där NMR:s närvaro är stark, kommer rörelsen till exempel att propagera dagligen fram till valdagen i september.

Också i Finland har NMR ökat antalet medlemmar de senaste åren vilket är i enlighet med organisationens målsättning, säger Tommi Kotonen, som forskar i högerextrema rörelser vid Jyväskylä universitet. Också Skyddspolisen delar den uppfattningen.

NMR söker dessutom samarbete med andra nationalistiska och högerextrema organisationer.

Skyddspolisen bedömer att NMR har omkring aktiva hundra medlemmar, och fler som sympatiserar med dem.

Kopplingen mellan den finska och svenska grenen är stark enligt Kotonen, och i många fall har den finska följt efter den svenska. Därför ser han att en utveckling som den i Sverige som mycket möjlig med tillväxt och stark närvaro.

– Vi kan se att man i Finland går i samma fotspår och har mer och mer aktiviteter också här.

Det handlar främst om spridning av propaganda och olika former av vad Kotonen kallar gatuaktivism, men också om demonstrationer som på självständighetsdagen och den som är aviserad till Åbo i augusti.

Det finns våldspotential och flera medlemmar har enligt Kotonen ett våldsbrottsregister, men jämfört med Sverige bedömer han att de direkta våldshandlingarna i Finland har varit få.

Stor uppmärksamhet fick ändå misshandeln av en man i samband med en NMR-demonstration i Helsingfors 2016. Mannen dog senare. Nynazisten Jesse Tornianen dömdes i hovrätten till grov misshandel.

Expressen har rapporterat om den NMR-aktivisten Rami Joukanen, finsk medborgare, som dömts för att 2007 under tortyrliknande former ha slagit ihjäl en handikappad man. Joukanen var på plats i Almedalen, och utsågs enligt Expressen i juni till "årets aktivist" under NMR i Finlands framtidsdagar.

Utgör då Nordiska motståndsrörelsen ett hot i Finland?

På Skyddspolisen säger kommunikationsspecialisten Verna Leinonen att man följer med NMR som har som mål att omkullkasta det finska statsskicket. Skyddspolisen bedömer ändå inte att NMR utgör ett hot mot den nationella säkerheten. Däremot kan det uppstå tillfälliga och lokala hotfulla situationer, till exempel i form av gatuvåld, enligt henne.

Tommi Kotonen betonar att det trots allt handlar om en liten rörelse, som sett till sin storlek enligt honom får förhållandevis mycket medieuppmärksamhet. Enskilda personer som exempelvis aktivt uttalat eller visat motstånd mot NMR samt politiska motståndare, kan ändå uppleva ett hot menar han.

Även i Finland har NMR genom en förening grundat ett politiskt parti. Det kan enligt Kotonen också vara ett strategiskt val.

Polisstyrelsen driver på att NMR ska förbjudas i Finland. Tingsrätten i Birkaland gick i sitt beslut i november på polisens linje och menar bland annat att organisationens målsättningar strider mot demokratiska värderingar på ett gravt lagstridigt sätt.

NMR har överklagat domen till hovrätten som behandlar ärendet i slutet av augusti i Åbo.

Inför den ordnar NMR en demonstration och bjuder in "alla nationalister". Det sker på dagen ett år efter att Abderrahman Bouanane genomförde sin knivattack, som tingsrätten bedömt vara en terroristisk gärning.

På måndag inleds den finländska versionen av Almedalsveckan, Finlandsarenan, i Björneborg. Enligt Tommi Kotonen har enskilda NMR-anhängare tidigare kunnat ses på platsen, men inga samordnade aktioner har hittills skett.

Jorma Johansson på polisinrättningen i Västra Finland säger att polisen inte har kännedom om att några manifestationer eller liknande skulle planeras till Björneborg, men att polisen aktivt följer med situationen.

På fredagen kom beskedet att också den svenska regeringen vill förbjuda rasistiska organisationer som NMR.

