Navalnyj släppt efter protest mot Putin

Den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj som greps under en protest i centrala Moskva mot president Vladimir Putin i lördags har nu släppts.

Han måste dock infinna sig för ett domstolsförhör i nästa vecka, uppger hans advokat. Navalnyj skriver på Twitter att anklagelserna mot honom gäller anordnande av en otillåten demonstration och motstånd mot ordningsmakten.

Navalnyj uppmanade Kremlkritiker att gå ut på gatorna under lördagen under parollen "Inte vår tsar", inför att Putin svärs in för en ny mandatperiod på måndag. Totalt greps närmare 1 600 människor under manifestationer i 27 olika städer runt om i landet, enligt den oberoende organisationen OVD-info.

Navalnyj har gripits flera gånger tidigare för att ha anordnat regeringskritiska protester. Han förbjöds ställa upp i årets val mot Putin på grund av en korruptionsdom, som han själv anser är politiskt motiverad.