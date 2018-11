Om den andra uppvärmningsperioden berodde på ökningen av atmosfärens koldioxihalt, vad berodde då den första perioden på?

Då Anders Sirén hävdar (HBL 26.10) att "Ahlbeck inte har en siffra rätt denna gång heller" vill jag visa ett par garanterat rätta siffror från den källa han själv anger, samt från Nasas hemsida.

Från sekelskiftet efter lilla istidens slut fram till i dag finns det två perioder av stark global uppvärmning: Under den första uppvärmningsperioden 1900–1940 steg den globala medeltemperaturen med cirka 0,4 grader. Därefter var temperaturen konstant i ungefär trettio år, men under den andra uppvärmningsperioden 1970–2018 steg temperaturen med 0,5 grader eller lite mera än under den första perioden. Under den första perioden steg atmosfärens koldioxidhalt från 300 till 310 ppm (miljontedelar) eller med endast 10 ppm. En så liten höjning av koldioxidhalten kan knappast ha orsakat en så dramatisk temperaturstegring.

Under den senare uppvärmningsperioden steg atmosfärens koldioxidhalt från 327 ppm till 408 ppm eller med 81 ppm vilket är åtta gånger mera än under den första uppvärmningsperioden.

Om den andra uppvärmningsperioden berodde på ökningen av atmosfärens koldioxihalt, vad berodde då den första perioden på? Jag förmodar att Sirén lyckas googla fram en bra förklaring.